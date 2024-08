Nemecko investuje 400 miliónov eur do záchrany lodenice Meyer Werft

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/lauff

Nemecká spolková vláda spolu s zemskou vládou investujú 400 miliónov eur do záchrany spoločnosti Meyer Werft. Získajú tak v tomto rodinnom podniku 80-percentný podiel a zaistia mu budúcnosť. Uviedol to dnes minister hospodárstva spolkovej krajiny Dolné Sasko Olaf Lies. Spoločnosť Meyer Werft patrí k najväčším staviteľom výletných lodí na svete, založená bola v roku 1795.

Plán pomoci zahŕňa aj záruky za úvery v objeme 2,6 miliardy eur. Meyer Werft je teraz rodinnou spoločnosťou a Dolné Sasko, v ktorom firma sídli, sa na pláne záchrany dohodlo s berlínskou vládou a majiteľmi.

Podnik má veľké množstvo objednávok, vrátane zákazky od americkej firmy Disney. Zákazníci však platia väčšinu čiastky za vyrobenú loď až v čase prevzatia. Kvôli oneskoreným dopadom útlmu dopytu v čase pandémie choroby covid-19 má firma nedostatok financií. Chýba jej takmer 2,8 miliardy eur.

„Sme presvedčení, že Meyer Werft má budúcnosť,“ povedal Lies v prejave v parlamente. Ako ukazovateľ životaschopnosti označil nedávnu zákazku od firmy Disney.

Priemyselný klenot

Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje nedávno uviedla, že plánované prevzatie podielu vládou je iba dočasným riešením. V budúcnosti by sa podnik mal vrátiť do rodinného vlastníctva. V dohode o záchrane by rodina Meyerových mala mať predkupné právo na podiel, pokiaľ ho štát bude chcieť predať. Kancelár Olaf Scholz firmu Meyer Werft označil za „priemyselný klenot“ Nemecka.