Nemci zaznamenali v prvom polroku zníženie cien leteniek na medzinárodných linkách

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/wal_172619

Po výraznom raste cien v minulom roku zaznamenali Nemci v 1. polroku pokles cien leteniek pri letoch do zahraničia. Výrazne sa znížili najmä ceny leteniek v ekonomickej triede. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.

Podľa štatistikov sa ceny leteniek pri letoch do zahraničia znížili v 1. polroku oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 3,1 %. Výrazný pokles cien zaznamenali letenky v ekonomickej triede, pričom napríklad cestujúci do krajín strednej Ameriky zaplatili medziročne menej o 15,8 %. Do Ázie a Austrálie sa ceny leteniek zlacnili približne o 12,3 % a o 7,4 % zaplatili cestujúci menej v rámci ekonomickej triedy do Severnej Ameriky.

Na druhej strane, letenky do destinácií v rámci Európy mierne vzrástli, a to o 2,7 %. Ešte výraznejšie sa zvýšili ceny leteniek na linkách do afrických krajín, konkrétne o 4,1 %. Vzrástli aj v prípade domácich letov, avšak iba o 0,2 %.

Celkovo sú ceny leteniek v prípade medzinárodných liniek vysoké a od ukončenia protipandemických opatrení výrazne vzrástli, dodal Destatis. Ako uviedol, v porovnaní s 1. polrokom roka 2022 sa zvýšili o 20,9 %.