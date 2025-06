Nehoda letu Air India sa negatívne zapíše do histórie: Pozrite si najväčšie letecké katastrofy tohto tisícročia! (foto)

Štvrtková havária lietadla Boeing 787 Dreamliner leteckej spoločnosti Air India sa žiaľ zaradila medzi najtragickejšie letecké katastrofy tohto tisícročia, ale aj celej histórie civilného letectva. Podľa aktuálnych údajov zanechala za sebou až zhruba 270 obetí. Viac ako 240 ľudí zahynulo na palube, zvyšok na zemi po dopade stroja.

Ak abstrahujeme od celkových dôsledkov útokov civilnými lietadlami na budovy dvojičiek v New Yorku z 11. septembra 2001, kde sa počet obetí vplyvom následného pádu mrakodrapov počíta až v tisícoch, štvrtková tragédia predstavuje druhú najväčšiu civilnú leteckú tragédiu od roku 2000, teda za posledné štvrťstoročie.

Hoci to znie kruto, ale aj takéto veľké letecké nešťastia posúvajú tento segment dopravy vždy ešte o krok vyššie v úrovni bezpečnosti. Práve letectvo je totiž charakteristické tým, že každá drobnosť pri leteckých nešťastiach sa skúma oveľa detailnejšie, ako v iných segmentoch civilnej dopravy a následne sa prijímajú aj prísne opatrenia. Aj to je jeden z hlavných dôvodov, prečo je letecká doprava podľa dostupných štatistík stále najbezpečnejším spôsobom dopravy vôbec.

Pripomeňme si preto najväčšie civilné letecké katastrofy za posledné štvrťstoročie, čo ich spôsobilo a aké opatrenia sa prijali:

8. Let Lion Air 610 (29. október 2018)

Začiatok doslova katastrofálneho obdobia posledných rokov pre americký Boeing sa datuje presne na 29. októbra 2018 (viac o tejto téme si môžete prečítať v našom nedávnom článku na tomto odkaze). Takmer nový Boeing 737 Max 8 indonézskej nízkonákladovej spoločnosti Lion Air (let JT610) sa totiž zrútil do Jávskeho mora len 13 minút po štarte z medzinárodného letiska Soekarno-Hatta v Jakarte. Lietadlo smerovalo do mesta Pangkal Pinang. Všetkých 189 osôb na palube (181 cestujúcich, vrátane jedného dieťaťa a dvoch dojčiat, a 8 členov posádky) zahynulo.

Zobraziť galériu (29) Zábery z vyšetrovania havárie lietadla Boeing 737 Max 8 indonézskej nízkonákladovej spoločnosti Lion Air v októbri 2018. Foto: SITA/AP

Táto nehoda bola prvou veľkou haváriou lietadla typu Boeing 737 Max. Vyšetrovanie odhalilo, že kľúčovú úlohu zohral nový automatický systém MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), ktorý bol navrhnutý tak, aby zabránil prílišnému zdvihnutiu nosa lietadla a následnej strate vztlaku. Systém MCAS však opakovane a nesprávne aktivoval stabilizátor na tlačenie nosa lietadla nadol na základe chybných údajov z jedného zo senzorov uhla nábehu.

Piloti, ktorí neboli o existencii a fungovaní systému MCAS dostatočne informovaní a neboli na takéto situácie adekvátne vyškolení, bojovali s riadením lietadla, no nedokázali zabrániť jeho pádu. Záznamy ukázali, že problémy s chybnými údajmi o rýchlosti a výške sa na tomto konkrétnom lietadle vyskytli aj počas predchádzajúcich letov, vrátane letu deň pred haváriou, kedy posádka dokázala problém zvládnuť. Táto nehoda, spolu s neskoršou haváriou letu Ethiopian Airlines 302 rovnakého typu lietadla, viedla k celosvetovému uzemneniu flotily Boeing 737 Max a k rozsiahlemu prešetrovaniu certifikačných procesov spoločnosti Boeing a Federálneho úradu pre letectvo (FAA).

Pokračujte na ďalšiu stranu

1 / 8