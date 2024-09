Nedostatočná údržba môže spôsobiť zhoršenie stavu aj ďalších mostov

Ilustračné foto. Foto: TASR

Poškodený most v Banskej Bystrici, ktorý museli pre zhoršenie technického stavu v uplynulých dňoch zbúrať, nemusí byť ojedinelý. Pokiaľ štát nezabezpečí potrebné zmeny, podobných kolapsov môže pribúdať. Upozornil na to v stredu Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) s tým, že na svedomí to má nedostatočná pozornosť venovaná údržbe dopravnej infraštruktúry zo strany štátu, nevyužívanie potenciálu stavebného sektora či odchod kapacít z oblasti stavebníctva do zahraničia.

„Miera podfinancovania údržby sa v posledných rokoch ešte zvýšila a slovenské mosty jednoznačne patria medzi najviac ohrozené dopravné objekty z pohľadu nesystémovej údržby,“ uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik s tým, že problém nedostatočnej údržby dopravnej infraštruktúry je na Slovensku dlhodobo známy, avšak značne podceňovaný.

Zväz pripomenul, že správu cestnej infraštruktúry vykonávajú príspevkové organizácie zriadené štátom alebo krajmi či mestami, ktoré sú odkázané na rozpočet svojho zriaďovateľa, a teda politické rozhodnutia. Výnimkou je podľa ZSPS iba Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s vlastnými príjmami. „V čím horšom stave sa mosty nachádzajú, tým väčšie sú náklady na jeho opravy, pričom zbúranie mosta a postavenie nového len pre dlhodobo zanedbanú údržbu je absolútne najdrahším riešením, ktoré na konci dňa vždy zaplatia všetci daňoví poplatníci,“ doplnil Kováčik.

Je nevyhnutné niektoré mosty v havarijnom stave opraviť

Stavebníci upozornili, že Ministerstvo dopravy SR pripravuje projekt opráv mostov na cestách prvej triedy, no kým sa s nimi začne, je podľa ZSPS nevyhnutné niektoré mosty v havarijnom stave opraviť. Podľa Kováčika, navyše, plánovaný projekt nevyrieši všetky problémy s technickým stavom mostov. „Mostov bez identifikovaného správcu, cyklickej údržby či priebežných prevádzkových opráv sa pripravovaný projekt nebude týkať. Veľký priestor pre zefektívnenie vytvára digitalizácia a nové diagnostické a simulačné metódy, ako aj technológie opráv, predovšetkým v počiatočných štádiách porúch,“ uviedol Kováčik.

Pripomenul, že v posledných rokoch sa zhoršovanie stavu mostov na Slovensku zrýchľuje. Zároveň klesajú výkony v stavebníctve, čo v kombinácii s nevyužitými kapacitami v dopravnom stavebníctve spôsobuje odchod projektantov či stavbárov za prácou do zahraničia. Na Slovensku tiež rastie investičný dlh, ktorý podľa Kováčika v dopravnej infraštruktúre už presiahol 15 miliárd eur. „Slovensko ako priemyselná a tranzitná krajina nevyhnutne potrebuje funkčnú a modernú cestnú aj železničnú infraštruktúru, v opačnom prípade budeme aj naďalej čoraz viac ohrozovať konkurencieschopnosť našej krajiny,“ uzavrel Kováčik.

Mosty vo svojej správe štát podľa ministra pravidelne monitoruje

Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) je situácia s mostom v Banskej Bystrici varovným prstom pre samosprávy aj pre štát, aby sa o mosty starali, robili dostatočne a včas ich diagnostiku. Mosty vo svojej správe štát podľa ministra pravidelne monitoruje.

„V súvislosti so stavom mostov na Slovensku, ktoré vieme, že nie sú v dobrom stave, pripravujeme rozsiahly PPP projekt na ich priebežnú údržbu a výmenu. V úvodnej fáze sa to bude týkať 500 mostov v najhoršom stave,“ uviedol Ráž vo videu, ktoré TASR poskytlo tlačové oddelenie rezortu dopravy. Doplnil, že ak sa projekt osvedčí a bude uskutočniteľný, ministerstvo by ho chcelo rozšíriť aj na ďalšie mosty v správe štátu, prípadne aj v správe vyšších územných celkov či miest.