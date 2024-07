Nečakaný zvrat: Sľúbené bezplatné diaľnice sa odkladajú, ministerstvo prezradilo nový termín! (prehľad úsekov)

PREHĽAD ÚSEKOV Foto: SITA

Avizovaný zámer vlády uľahčiť motoristom jazdu po vybraných úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest sa posúva. Kým podľa pôvodného návrhu príslušnej vyhlášky mali mať motoristi možnosť využívať ich bez poplatku už od júla tohto roka, napokon to bude až neskôr.

Motoristi cestujúci v okolí viacerých slovenských miest nebudú musieť uhrádzať diaľničnú známku. Vybrané úseky diaľnic či rýchlostných ciest budú totiž oslobodené od povinnosti mať pri ich využívaní uhradený poplatok.

Rezort dopravy pôvodne pripravil aj príslušnú vyhlášku s cieľom odkloniť dopravu z miest hlavne na diaľničné obchvaty a tým zlepšiť dopravu v samotných mestách s účinnosťou od začiatku júla tohto roka. V tomto termíne sa však do praxe nedostala a nový termín pre jej účinnosť je stanovený na 1. august 2024.

Zavádza sa aj nová diaľničná známka

Ministerstva dopravy sme sa opýtali, čo stojí za týmto posunom. „Posunutie účinnosti tejto vyhlášky súvisí s účinnosťou novely zákona o diaľničnej známke, ktorá vstúpi do platnosti rovnako 1. augusta,“ uviedla pre web oPeniazoch.sk hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková. Spomínaná novela zavádza do praxe nový typ diaľničnej známky, a to s platnosťou na jeden deň.

Zámer oslobodiť obchvaty niektorých miest od diaľničných známok oznámil premiér Robert Fico s ministrom dopravy Jozefom Rážom ešte v apríli tohto roka po kontrolnom dni na rezorte dopravy. Premiér avizoval, že tento krok v prospech motoristov sa bude týkať celého obchvatu Bratislavy, Nitry, Žiliny, Popradu, Košíc či Prešova.

Cieľom ministerstva dopravy je čiastočný odklon dopravných prúdov z vnútromestského prostredia na diaľničné obchvaty niektorých miest. Zabezpečiť by sa tým mohla vyššia priepustnosť mestských prieťahov a miestnych ciest a tento krok by taktiež mohol pomôcť predchádzať dopravným zápcham a hluku.

Pomôžu nové nespoplatnené úseky odľahčiť dopravu v centrách miest? Áno Nie Odoslať odpoveď

Na nespoplatnené úseky ciest budú podľa vyhlášky upozorňovať dopravné značky. Začiatok vymedzeného úseku diaľnice, ktorý možno užívať bez úhrady diaľničnej známky, bude označený dopravnou značkou „Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou“.

Zdroj: cdb.sk

Koniec vymedzeného úseku diaľnice, ktorý možno užívať bez úhrady diaľničnej známky, bude zase označený ako „Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou“.