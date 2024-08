Dočkáme sa konečne kompletnej diaľnice z Bratislavy do Košíc? Štát vyhlásil tender na posledný chýbajúci úsek!

Minister dopravy Jozef Ráž. Foto: TASR

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v pondelok vyhlásila verejné obstarávanie na chýbajúci úsek diaľnice D1 Turany – Hubová. Predpokladaná cena diela je 1,473 miliardy eur. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

„Dúfam a verím, že toto verejné obstarávanie prebehne hladko, a teda v zákonných lehotách, a nebude predmetom mnohých odvolávaní a blokovaní, ako to často na Slovensku vidíme,“ povedal Ráž. Na stavbu je vydané osvedčenie o strategickej investícii. Minister verí, že zákon pomôže tomuto verejného obstarávaniu, následne aj majetkovo-právnemu vysporiadaniu a povoľovacím procesom. Podľa informácií zverejnených vo vestníku verejného obstarávania by mala výstavba trvať sedem rokov.

Podľa generálneho riaditeľa NDS Filipa Macháčka sa vyhlásením verejného obstarávania dokončenie diaľnice do Košíc pohlo o významný krok dopredu. „Národná diaľničná spoločnosť nastavila procesy tak, aby sme sa dokázali vysporiadať hádam so všetkým, čo pripraví proces verejného obstarávania, a že sa nám podarí tento úsek dostať do života,“ uviedol Macháček.

Úsek Turany – Hubová považuje šéf diaľničiarov za mimoriadne významný pri prepojení východu a západu Slovenska. „Keď sa podarí tento úsek dokončiť a bude diaľnica medzi Bratislavou a Košicami spojená, tak si odľahčíme aj Donovaly, Čertovicu, takisto južnú trasu,“ dodal Macháček.

Pri výstavbe chýbajúceho, približne 14-kilometrového (km) úseku sa ráta s dvomi tunelmi s celkovou dĺžkou takmer 8,5 km. Predpokladaná hodnota zákazky je 1,473 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty. Víťazný uchádzač má podľa rezortu dopravy zabezpečiť kompletnú výstavbu úsekov vrátane oboch tunelov, 11 mostných objektov, dvoch križovatiek a nového strediska správy a údržby diaľnic, ktoré bude tento úsek diaľnice D1 udržiavať.