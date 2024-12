Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila tento rok päť veľkých tendrov na výstavbu úsekov diaľnic

Ilustračné foto: TASR

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila tento rok päť veľkých verejných súťaží na výstavbu viacerých úsekov D1 a D3. Celý ťah D1 od Bratislavy po Košice, ako aj kysucká D3 sú súčasťou dôležitej medzinárodnej základnej siete TEN-T (Trans-European Transport Network). Kvalitná dopravná infraštruktúra priamo aj nepriamo prispieva k zlepšeniu ekonomickej výkonnosti krajiny. A to nielen tej, ktorou dopravná tepna prechádza, ale i v celom európskom spoločenstve. Uviedol to odbor mediálnej komunikácie NDS. Diaľničiari spresnili, že NDS počas tohto roka vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu všetkých troch úsekov kysuckej D3 – Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a Oščadnica – Čadca Bukov, 2. profil. Dokopy pôjde o výstavbu približne 26 kilometrov diaľnice, pričom predpokladaná cena za výstavbu všetkých troch úsekov je viac než 1,1 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Analýzy ukazujú, že po dostavbe týchto troch úsekov D3 ubudne minimálne 7000 osobných áut a 5000 nákladných vozidiel z existujúcej cesty 1. triedy. Dôležitým tohtoročným medzníkom bolo podľa NDS aj vyhlásenie súťaže na výstavbu posledného chýbajúceho článku na trati Bratislava – Košice. Ide o historicky najvyššiu investíciu NDS. Predpokladané náklady na výstavbu úseku D1 Turany – Hubová predstavujú asi 1,5 miliardy eur bez DPH. Dokončenie ťahu D1 medzi Bratislavou a Košicami výrazne ušetrí podľa NDS cestovný čas motoristom pendlujúcim medzi dvoma najväčšími mestami na Slovensku. Verejná súťaž momentálne pokračuje aj na výstavbu rajeckého privádzača na D1 za predpokladaných 76,4 milióna eur bez DPH. Privádzač zvýši dopravný komfort obyvateľov žilinského regiónu i kvalitu života obyvateľov dotknutých obcí Lietavská Lúčka a Porúbka. Podľa dostupných čísiel práve po tejto ceste denne prejde Porúbkou 11 000 vozidiel a 15 000 áut Lietavskou Lúčkou.

Ušetrený čas, vyšší komfort či úbytok áut z intravilánu však podľa NDS nie sú jedinými benefitmi dobre navrhnutej a postavenej diaľničnej infraštruktúry. Priaznivé dopravné možnosti sú lákadlom pre logistické centrá, priemyselné parky i iné odvetvia, keďže sa zvýši mobilita pracovnej sily. Výsledkom je zlepšenie makroekonomických ukazovateľov ako hrubý domáci produkt (HDP) či nezamestnanosť. Potvrdzuje to podľa NDS napríklad analýza spracovaná pre Európsku komisiu z mája 2017. Parametre sa pritom nezlepšujú iba v regiónoch, naprieč ktorými vedie dopravná sieť, ale aj v okolí. To platí aj v medzinárodnom meradle. Z analýzy vyplynulo, že vybrané koridory TEN-T mali pozitívny vplyv na európsky HDP pri porovnaní rokov 2014 a 2016. Pozitívny vplyv sa ukázal aj pri zamestnanosti. Práve regióny Slovenska zaznamenali najvýraznejšiu pozitívnu zmenu v uvedených parametroch vplyvom rozvíjajúcich sa dopravných koridorov. To ešte zvýrazňuje potrebu dobudovania chýbajúcich úsekov diaľnic na slovenskej základnej TEN-T sieti.