Národná diaľničná spoločnosť ukončila rekonštrukciu pravej časti mosta Váhovce na rýchlostnej ceste R1

Ilustračné foto. Foto: TASR

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila rekonštrukciu pravej časti mosta Váhovce na galantskej rýchlostnej ceste R1. Rekonštrukcia prináša väčší dopravný komfort a predlžuje životnosť mosta o ďalšie dekády. Informovali o tom z NDS. „Dnes už motoristi využívajú pravý most bez zásadných obmedzení. Tento týždeň už len NDS obnoví vozovku na moste v smere do Trnavy, ktorá sa využívala počas rekonštrukcie,“ priblížili diaľničiari. Do zvýšenia dopravného komfortu na juhozápade Slovenska investovali viac ako šesť miliónov eur. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) nešlo o jednoduchú opravu. „Tešíme sa, že sa nám to podarilo pred sviatkami a cesta R1 bude nateraz v tejto časti plne prejazdná,“ podotkol.

Ukončenie rekonštrukčných prác prospeje podľa podpredsedu predstavenstva a prevádzkového riaditeľa NDS Rastislava Droppu nadrozmernej doprave, ktorá musela v posledných obdobiach využívať obchádzkové trasy. „Hĺbkovo rekonštruovaný most významne pomôže doprave v danom regióne,“ dodal. Hlavným cieľom rekonštrukcie bolo podľa NDS zosilnenie nosnej konštrukcie mosta. Väčšina prác tak prebiehala vnútri mosta a nebola viditeľná pre motoristov. V rámci rekonštrukcie bolo vybúraných viac než 12.700 ton betónu, asfaltu a ocele. Na zosilnenie nosnej konštrukcie bolo do komory mosta osadených 24 kusov voľne vedených predpínacích káblov v dĺžke takmer dva kilometre s ich následnou injektážou.

Počas rekonštrukcie bolo položených viac než 2000 ton spádového betónu, osadilo sa 47 nových odvodňovačov a odvodňovacích trubičiek, na nové rímsy bolo použitých vyše 1200 ton betónu, 101 ton výstuže a 1850 kotiev. Most dostal aj nový gumokovový mostný záver. NDS tento rok už len opraví vozovku na ľavom moste. Práce sú naplánované od štvrtka 5. decembra. „Začnú sa vo večerných hodinách a potrvajú do konca tohto víkendu. Počas opravy vozovky bude doprava vedená v smere do Trnavy v jednom jazdnom pruhu okolo pracoviska, čiže motoristi musia počítať so zníženou rýchlosťou. Zrekonštruovaná pravá strana v smere do Nitry bude bez obmedzení,“ dodali z NDS.