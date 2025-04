Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v opravách vozovky diaľnice pri Považskej Bystrici

Ilustračné foto. Foto: TASR

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v opravných prácach na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici. Hneď po Veľkej noci diaľničiari vymenili asfaltový koberec na zhruba 1,5-kilometrovom úseku za križovatkou Púchov v smere na Považskú Bystricu. Najbližšie začnú s prácami na skvalitnení vozovky v smere na Bratislavu. Oprava si vyžiada čiastočné obmedzenia dopravy. Informovali z mediálnej komunikácie NDS.

„Motoristi získajú vďaka výmene asfaltu výrazne vyšší dopravný komfort,“ skonštatoval podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. Práce rozdelia diaľničiari do viacerých etáp, opravovať budú vozovku vonkajšieho a vnútorného jazdného pruhu, ako aj odbočovací pruh.

„Počas troch týždňov bude mierne obmedzená premávka, doprava bude vždy vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Najbližšie sa práce uskutočnia od 28. apríla do 3. mája. Ďalšie etapy sú naplánované od 5. do 10. mája a od 12. do 17. mája. Posledné slovo však bude mať počasie. V prípade nevhodných poveternostných podmienok sa práce presunú na najbližší možný termín,“ dodala NDS.