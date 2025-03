Nahliadnite do „zakliateho“ tunela: Ráž prezradil, kedy by mali byť Višňové a Čebrať konečne hotové! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (19) Portály tunela Čebrať v marci 2025. Foto: youtube.com/NDS

Práce na dvoch kľúčových úsekoch diaľnice spájajúcej Bratislavu s Košicami výrazne pokročili. Pre plynulé prepojenie oboch metropol Slovenska je potrebné dokončiť ešte aj dva diaľničné tunely, a to Višňové a Čebrať. Na to, ako práce aktuálne postupujú, sa bol pozrieť minister dopravy Jozef Ráž. Ten zároveň prezradil, či sa ich podarí dokončiť ešte tento rok.

Prvý z tunelov, ktorý bol minister dopravy skontrolovať, je tunel Čebrať. Ten je súčasťou obchvatu Ružomberka, konkrétne úseku Hubová – Ivachnová. Na tejto stavbe denne pracujú stovky robotníkov a podľa Jozefa Ráža je to aj vidieť vo výsledkoch.

„Veľmi pozitívne som prekvapený z toho, že v oboch tunelových rúrach máme hotovú betónovú vozovku, prebiehajú posledné úpravy a montujú sa technológie a verím, že je záležitosťou týždňov, kedy sem pozveme aj zástupcov médií, aby si mohli natočiť, ako to v tom tuneli vyzerá,“ vyhlásil po kontrole práce minister dopravy.

Zhotoviteľ úseku si podľa jeho slov veľmi pochvaľuje klimatické podmienky, keďže táto zima bola mierna. Napriek tomu, že stavba má stále aj svoje problémy, tak podľa ministra dopravy je reálne, že sa podarí motoristom doručiť funkčný obchvat Ružomberka do konca tohto roka.

Postup prác bol minister dopravy skontrolovať aj na druhom dôležitom úseku pre dokončenie diaľnice D1. Konkrétne v tuneli Višňové, ktorý je najdlhším tunelom na Slovensku. Aj tu zhotoviteľ podľa Jozefa Ráža výrazne pridal na tempe prác. „Je veľa dokončenej betónovej vozovky, videli sme, že sa montujú technológie, maľuje sa ostenie tunela,“ približuje v zverejnenom videu minister dopravy.

Tunel Višňové bol podľa Jozefa Ráža doslova zakliaty, no frustrácia, ktorá na stavbe prevládala, je podľa jeho slov preč. Aj v tomto prípade hrá do karát stavbárom počasie, ktoré umožnilo výrazný pokrok prác vďaka miernej zime. „Zatiaľ všetko vyzerá tak, že ak všetko pôjde v dobrom, tak sa nám podarí odovzdať stavbu do konca tohto roka,“ avizuje minister dopravy.

Štátny tajomník rezortu dopravy Igor Choma, ktorý si bol postup prác taktiež pozrieť, priblížil, že na vonkajších trasách okolo tunela je už všetko na 98 percent hotové a začínajú sa maľovať vodorovné značenia. Po dokončení technológií v tuneli sú však na rade podľa jeho slov ešte zložité technologické skúšky, ktoré potrvajú mesiace.

Ministerstvo dopravy však podľa Igora Chomu chce urýchliť všetky potrebné procesy tak, aby sa podarilo aj tento tunel do konca roka dokončiť. Okrem iného rezort napríklad aj posilňuje tím ľudí, ktorý bude mať na starosti kolaudačné procesy.

Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde tak o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala je zároveň súčasťou plánovaného komplexného prepojenia dvoch metropol Slovenska – Bratislavy a Košíc.

Prvý spomínaný úsek diaľnice D1, a to Hubová – Ivachnová, je dlhý takmer 15 kilometrov a jeho súčasťou je 19 mostov a tri križovatky. Súčasťou stavby je aj tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Tento nový úsek diaľnice, ktorý motoristom umožní obísť aj mesto Ružomberok, sa na svojom konci plynule napojí na už sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 do Prešova.