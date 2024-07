Na vlak do Splitu sa v letnej sezóne predalo už vyše 15-tisíc lístkov

Foto: SITA

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na cestu vlakom do chorvátskeho Splitu v aktuálnej sezóne predala už vyše 15 000 lístkov. Dovolenkové vlaky do Splitu jazdia z Bratislavy trikrát týždenne až do 4. októbra. V stredu o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.

„Doteraz sme previezli takmer 7000 dovolenkárov na linke Bratislava – Split a viac ako 1100 vozidiel. Aktuálne si do konca sezóny zakúpilo lístok do a zo Splitu vyše 15 000 cestujúcich s bezmála dvomi tisíckami vozidiel, a to pred sebou máme ešte približne dva mesiace prevádzky vlakov do Splitu,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

Vlakovú dopravu z Bratislavy do Splitu zabezpečuje ZSSK v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Dovolenkové vlaky odchádzajú z bratislavského Nového Mesta každú stredu, piatok a nedeľu. Na spiatočnú cestu vyrážajú vždy v pondelok, vo štvrtok a v sobotu. Z Viedne sa k dovolenkovému vlaku pripája aj autovozeň.