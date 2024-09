Foto: pexels.com/Khunkorn Laowisit

Na Slovensku sa zavedie nový systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS). Prvýkrát sa do rozsahu jeho pôsobnosti zahrnú emisie z námornej dopravy. Cieľom je prispôsobiť systém na zníženie emisií do roku 2030. Vyplýva to z návrhu noviel zákonov o obchodovaní s emisnými kvótami a Environmentálnom fonde, ktoré v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Rokovali o ňom v skrátenom legislatívnom konaní. „Prvýkrát sa do rozsahu pôsobnosti EU ETS zahŕňajú emisie z lodnej dopravy. Návrh zákona upravuje základné pojmy, monitorovanie a podávanie správ, prideľovanie a odovzdanie kvót a povinnosti lodných spoločností,“ uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v návrhu. Od 1. januára 2026 by sa v rámci činnosti námornej dopravy mali zaradiť aj ďalšie skleníkové plyny, a to metán a oxid dusný.

Novou legislatívou sa zavedie nový samostatný systém obchodovania s emisiami pre budovy, cestnú dopravu a ďalšie odvetvia, najmä pre malý priemysel. „Nový systém sa bude vzťahovať na distribútorov, ktorí dodávajú palivá do budov, cestnej dopravy a ďalších sektorov, od roku 2027. Návrh zákona definuje regulovaný subjekt, palivo, uvedenie do daňového voľného obehu a povolenie na emisie skleníkových plynov pre regulované subjekty. Ustanovuje náležitosti, zmeny, zrušenie povolenia a povinnosti regulovaných subjektov,“ vysvetlil envirorezort. Dosiahnuť sa má podľa neho zníženie emisií o 42 percent do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005. MŽP priblížilo, že systém obchodovania sa má zároveň rozšíriť o spaľovanie palív v zariadeniach na spaľovanie komunálneho odpadu s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 megawattov.

Cieľom je posúdiť ich začlenenie do EU ETS od roku 2028. Novela upravuje aj fungovanie Modernizačného fondu, pôsobnosť orgánov štátnej správy, využitie výnosov získaných z dražieb kvót, spôsob ich použitia a ich poskytovanie prostredníctvom Envirofondu. Zároveň sa upravujú oblasti, na ktoré možno poskytnúť a použiť prostriedky Environmentálneho fondu. „Podporené môžu byť projekty v priemysle alebo energetike, v sektore budov alebo dopravy, na zvyšovanie energetickej účinnosti, na inštaláciu nových zariadení a rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcich zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie, výstavbu a modernizáciu zariadení na uskladňovanie energie a dosahovanie cieľov environmentálnej politiky alebo zabezpečenie plnenia záväzkov SR,“ priblížilo MŽP. Systém obchodovania s emisnými kvótami je nástrojom na znižovanie emisií skleníkových plynov vo veľkých priemyselných zariadeniach. Prevádzkovatelia môžu dostať časť kvót bezodplatne, zvyšok si musia kúpiť v aukcii alebo na trhu. Každá kvóta predstavuje právo vypustiť jednu tonu ekviva­lentu oxidu uhličitého.