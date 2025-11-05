Na Slovensku pribudnú do konca roka nové ultrarýchle nabíjačky OMV Petrom: Pozrite si, kde budú dostupné!

Na Slovensku by do konca roka malo pribudnúť päť nových ultrarýchlych nabíjačiek pre elektromobily spoločnosti OMV Petrom. Výstavba je súčasťou projektu spolufinancovaným EÚ, ktorý ráta s celkovo 400 nabíjačkami v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), informovala v stredu spoločnosť.
Nové nabíjacie body s výkonom nad 150 kilowattov (kW) majú po Čoltove pribudnúť aj v Nitre, Poprade, Prievidzi, Púchove a Lipníkoch. Celková investícia má dosiahnuť približne 39 miliónov eur, pričom viac ako 15 miliónov eur poskytne Európska únia.
Na Slovensku by mali v najbližšom období pribudnúť viac ako dve stovky vysokovýkonných nabíjačiek na elektromobily. Štátna spoločnosť MH Invest by mala zabezpečiť prostredníctvom koncesionárov výstavbu 228 nabíjacích bodov pri diaľniciach a rýchlostných cestách. Podľa zámeru zverejneného ešte v marci Ministerstvo hospodárstva SR majú mať výkon 300 kW pre osobné automobily a 400 kW pre elektrické nákladné autá.