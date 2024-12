Na moste Váhovce na rýchlostnej ceste R1 sa vynoví aj ľavá strana vozovky

Ilustračné foto: TASR

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila komplexnú rekonštrukciu pravej časti mosta Váhovce na rýchlostnej ceste R1. Počas opravných prác bola vyťažená vozovka na ľavej strane, preto diaľničiari vynovia vozovku na moste aj v smere do Trnavy. Práce si vyžiadajú dvojdňové obmedzenie. Informovali o tom z NDS. S obnovou vozovky na ľavej strane galantského mosta na R1 sa začne od stredy 4. decembra. „Výmena obrusnej vrstvy vozovky zvýši komfort a bezpečnosť dopravy.

Práce budú prebiehať v stredu a vo štvrtok (5. 12.) od skorých ranných hodín,“ priblížili diaľničiari. Počas opravy vozovky bude doprava vedená v smere do Trnavy v jednom jazdnom pruhu okolo pracoviska, motoristi preto musia počítať so zníženou rýchlosťou. Zrekonštruovaná pravá strana v smere do Nitry bude bez obmedzení. Hlavným cieľom rekonštrukcie pravého mosta Váhovce bolo zosilnenie nosnej konštrukcie mosta. Vďaka rekonštrukcii je umožnený komfortný prejazd aj pre nadmerne ťažkú prepravu.