Na hlavnej vlakovej stanici v Plzni sa po 10 rokoch opäť čapuje plzenské pivo

Foto: unsplash.com/Bence Boros

Na hlavnej vlakovej stanici v Plzni sa po desiatich rokoch opäť čapuje plzenské pivo. Nová reštaurácia Pivstro, ktorá už roky úspešne funguje tiež v centre mesta, tam vznikla v spolupráci mladých miestnych podnikateľov s Plzeňským Prazdrojom, ktorý vyrába pivo 300 metrov od stanice. Budovu stanice opravovala Správa železníc (SŽ) tri roky za viac než miliardu korún (zhruba 40 miliónov eur), predtým sa v okienku na odchodovom nástupišti na Prahu čapoval takmer sedem rokov pražský Staropramen, zistila v pondelok ČTK.

„Je to pre nás dôležité, je to brána do Plzne, som rád, že sa sem plzenské pivo vrátilo,“ povedal Rudolf Šlehofer, manažér pre turizmus a tradície z Prazdroja. Podľa prvých hostí je cena piva prijateľná. „Cena 55 korún na polliter nefiltrovanej dvanástky Gambrinus a 45 korún za desiatku je na Plzeň solídna. A drážny špeciál, jedenástka Šlechtična z pivovaru Proud za 51 korún, je skvelý,“ povedal napríklad Pavol Razým. Podľa neho boli obyvatelia Plzne a cestujúci zvyknutí na čapovanú „plzeň“ z okienka niekoľko desaťročí.

Podľa Davida Tobrmana z Pivstra je od pondelka Zastávka by Pivstro otvorená každý deň od 6:00 do 18:00 hod., nevylúčil ani predĺženie otváracej doby. „Sme radi, že sme dotiahli spoluprácu s Prazdrojom a že si turisti po príchode vlakom môžu pochutnať práve na plzenskom pive. Obnovili sme tak historickú ‚nádražku‘ s čapovaným Gambrinusom, ktorá tu vždy bývala,“ povedal.

V ponuke sú aj rýchle jedlá ako sekaná v žemli či párky

Podľa Tobrmana nájdu cestujúci v Pivstre 15 druhov pokrmov, ktoré reštaurácia ponúka v centre Plzne. V ponuke sú podľa neho aj rýchle jedlá ako sekaná v žemli, hot dog a párky. „Už teraz ľudia pozitívne reagujú na čapované pivo a jedlá do ruky do vlaku, ktoré tu chýbali,“ uviedol.

V hornej a spodnej hale opravenej pamiatkovo chránenej výpravnej budovy z roku 1907, ktorú SŽ otvorila verejnosti v januári, už fungujú všetky prevádzky okrem lekárne. Je tam rýchle občerstvenie, kníhkupectvo, kaviareň a pekáreň, pizzéria a stánok s tlačou. V priestore pred stanicou bude v utorok odovzdaná služobná mestská polícia, ktorá by mala výrazne obmedziť koncentráciu neprispôsobivých ľudí na lavičkách pred stanicou. Budova bude uzavretá iba v noci od 1:30 do 3:45 hod., teda od príchodu posledného vlaku od Prahy po odchod prvého spoja do českej metropoly. Od mája je možný vstup do budovy hlavným vchodom, ďalej sa vchádza bokom zo Šumavskej aj Železničnej ulice.