Na Dunaji vyrastie nová atrakcia: Minister Ráž prezradil, čo sa chystá v Komárne! (foto)

Prístavy na Dunaji v Bratislave a Komárne čaká nová budúcnosť. Kým bratislavský prístav sa bude sťahovať, komárňanský svoju polohu nezmení. Vyrastie v ňom však nová atrakcia pre domácich aj turistov. Aké sú plány rezortu dopravy na juhu Slovenska, najnovšie prezradil minister Jozef Ráž.

Pripravované zmeny verejných prístavov v Bratislave a Komárne by sa mali postupne stať realitou. Pomôcť by v tom malo podľa ministra dopravy Jozefa Ráža aj dohodnuté financovanie prostredníctvom úveru vo výške 160 miliónov eur. Tieto prostriedky by mali slúžiť na vysporiadanie sa s firmou Slovenská plavba a prístavy, ktorá v súčasnosti pôsobí v týchto prístavoch.

Štát podľa ministra dopravy síce vo verejných prístavoch vlastní pozemky, no v podstate všetko ostatné, ako napríklad budovy, žeriavy či infraštruktúru, vlastní spomínaná firma. Dohodnuté financovanie by štátu podľa Jozefa Ráža malo pomôcť pohnúť sa ďalej v rozvoji prístavov.

Plánovaný rozvoj prístavu v Bratislave počíta s presťahovaním toho súčasného do novej lokality Pálenisko. V areáli súčasného prístavu by sa následne malo vybudovať širšie centrum hlavného mesta v podobe modernej mestskej zóny.

Prístav v Komárne by sa mal dočkať rozvoja

V prípade Komárna však prístav zostane na súčasnom mieste. Po vysporiadaní vlastníckych vzťahov by mal štát získať jeho kompletnú infraštruktúru.

Prístav v Komárne, ktorý by sa mal dočkať ďalšieho rozvoja.

„V Komárne sa prekladá ročne 50 až 100 000 ton tovaru a to nie je nejako extra veľa, ale chceli by sme to množstvo minimálne zachovať, ak nie znásobiť,“ avizuje v zverejnenom videu Ráž. Rezort dopravy podľa ministra zároveň pripravuje štúdiu, ktorá určí, ako vyťažiť z tohto prístavu čo najviac a bude hľadať aj investora pre ďalší rozvoj. Dovtedy ho štát chce rozvíjať aj vo vlastnej réžii.

Minister dopravy však pre obyvateľov Komárna, ale aj návštevníkov mesta avizuje aj jednu novinku. Na sútoku Dunaja a Váhu, v mieste zvanom „Komárňanský špic“, by mal vyrásť nový projekt. Po diskusii s primátorom Komárna sa podľa slov ministra dopravy tento priestor sprístupní verejnosti a v pláne je aj nová vyhliadková veža.

„Myslím si, že vybudovanie tejto veže je veľmi dobrý nápad a že odtiaľ bude vidieť nielen sútok Váhu a Dunaja, ktorý je sám o sebe veľmi pekný, ale aj celé Komárno, bude vidieť na celé mesto. Verím, že to bude atraktívne nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj pre turistov, ktorí do tohto krásneho mesta zavítajú,“ avizuje Jozef Ráž.