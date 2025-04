Mýto sa od júla zvýši o 40 %: Tretina peňazí ide podľa kritikov súkromnej firme

Na snímke úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna v okrese Lučenec. Foto: TASR

Od júla sa mýtne poplatky zvýšia o 40 %, tretina peňazí ide súkromnej firme. Politici a vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) dlhodobo nastavujú systém tak, aby značná časť výnosov skončila v rukách súkromných spoločností – SkyToll, resp. CzechToll. Uviedli to predstavitelia Nadácie Zastavme korupciu a autodopravcov. Tí hrozia blokáciou ciest, ak Ministerstvo dopravy (MD) SR s nimi nebude rokovať o ich požiadavkách.

„Vyzývame ministra dopravy, šéfa Národnej diaľničnej spoločnosti, aby si sadli konečne k rokovaciemu stolu s Úniou autodopravcov Slovenska. Pokiaľ sa toto nestane do určitého času, napríklad do mesiaca, tak Únia autodopravcov Slovenska je ochotná znova spraviť nejaký protest. Budeme sa snažiť zablokovať hraničné priechody,“ priblížil Stanislav Skala, predseda Únie autodopravcov Slovenska.„Únia autodopravcov Slovenska nadnes na 17.00 h zvolala mimoriadne zasadnutie dopravcov, kde sa má prerokovať, ako ďalej. Dnes by malo padnúť rozhodnutie, či sa ide do ostrého štrajku alebo nie vzhľadom k tomu, že už nám dopravcovia volajú a ponúkajú nám sami kamióny na to, aby sa blokovali hranice alebo určité úseky v rámci Slovenskej republiky,“ spresnil prezident Aliancie cestnej pomoci Marián Ürge.

Mýtne poplatky platia autodopravcovia podľa Skalu za užívanie slovenských diaľnic. Pripomenul, že aj keď budú za ich užívanie platiť viac, na samotné diaľnice nepôjde celá suma. „Napriek opakovaným sľubom rôznych premiérov a ministrov dopravy stále z tejto sumy z každého eura pôjde 38 centov do rúk súkromníkovi. V situácii, keď potrebujeme ako štát opravovať diaľnice a mosty, je neprijateľné, ako politici rozhadzujú peniaze z mýta,“ podčiarkol Skala.

Staršie a menej ekologické vozidlá budú musieť platiť vyššie poplatky

Ürge doplnil, že okrem mýta sa od júla zvyšujú pre autodopravcov aj emisné triedy. To znamená, že staršie a menej ekologické vozidlá budú musieť platiť ešte vyššie poplatky. Štát podľa neho na jednej strane neprimerane zaťažuje autodopravcov, na druhej strane protežuje roky jedinú firmu.„Žiadame politikov a Národnú diaľničnú spoločnosť, aby už prestali mrhať peniazmi na diaľnice a hazardovať s našou bezpečnosťou na cestách na úkor súkromnej firmy. Mýto nie sú peniaze politikov, mýto je pre naše diaľnice,“ dodala Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu.