Motoristov čakajú veľké obmedzenia: Časť rýchlostnej cesty kompletne uzatvoria na celé mesiace! (foto)

Motoristov čaká od 18. augusta 2025 výrazné dopravné obmedzenie. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) oznámila úplnú uzávierku úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorá potrvá niekoľko mesiacov. Dôvodom je prepojenie tohto úseku s novovybudovanou rýchlostnou cestou R2 Kriváň – Mýtna, ktorej výstavba sa blíži do finále.
Na novom úseku už prebiehajú záverečné práce – montáž zvodidiel, odvodnenie mostov, protihlukové steny, dopravné značenie či terénne úpravy. V oblasti napojenia na existujúcu R2 bude odstránené dočasné prepojenie na cestu I/16 a zároveň sa budujú finálne vrstvy vozovky vrátane krajnice a protihlukovej steny. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné práce vykonávať popri živej premávke, preto bolo potrebné pristúpiť k úplnej uzávierke úseku.
Obchádzková trasa počas uzávierky povedie obojsmerne po ceste I/16. Premávka bude vybavená prenosným dopravným značením a pravidelne monitorovaná. NDS zároveň ubezpečuje, že počas celej doby budú dodržané všetky bezpečnostné opatrenia a práce budú prebiehať s cieľom ukončiť obmedzenie čo najskôr. Uzatvorenie časti R2 potrvá až do dokončenia prác, teda do oficiálneho otvorenia nového úseku.
Nový deväťkilometrový úsek R2 Kriváň – Mýtna prinesie podľa diaľničiarov výrazné zrýchlenie dopravy medzi stredným a južným Slovenskom a zároveň odľahčí priľahlé obce od tranzitnej premávky. Odovzdanie úseku motoristom je naplánované ešte na tento rok, najčastejšie sa spomína mesiac november. Presný dátum otvorenia nového úseku zatiaľ ale známy nie je. S uzáverou teda musia motoristi počítať dlhší čas.
Ako vnímate úplnú uzávierku úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce na niekoľko mesiacov?
Na Facebooku Diaľničnej spoločnosti Slovensko sa viacerí vodiči pýtali, prečo bolo potrebné uzatvoriť celý úsek a či nebolo možné ponechať aspoň obmedzený pruh premávky. NDS na to reagovala vyhlásením, že rozhodnutie vychádza zo záverov odborných autorít a dôkladnej analýzy.
Aktuálne zábery z výstavby nového úseku R2 Kriváň – Mýtna s najdlhšou estakádou na Slovensku si môžete pozrieť v našej galérii:
Ako uviedol komunikačný tím NDS, zvolené riešenie bolo vyhodnotené ako najbezpečnejšie, keďže alternatívne varianty by zahŕňali presmerovanie dopravy vrátane nákladnej cez dva kruhové objazdy a železničné priecestie, ktoré na takýto objem nie sú dimenzované. Riešenie preto zohľadnilo nielen plynulosť dopravy, ale aj bezpečnosť všetkých účastníkov.
„K zvoleniu najbezpečnejšieho riešenia sa pristúpilo po zvážení dopravných reálií, požiadaviek a stanovísk dotknutých obcí, po zrealizovaní testovacích prejazdov alternatívnymi trasami a následne, orgány svoje odporúčanie opierali o elimináciu dopravných rizík a nedostatočných dopravných kapacít,“ uviedla NDS v komentári na Facebooku.
Uzatváraný úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce bol sprejazdnený len v decembri 2022.