Most na ceste smerom na Breziny je v súčasnosti kompletne prejazdný

Ilustračné foto. Foto: TASR

Most na ceste smerom na Breziny vo Zvolenskom okrese je v súčasnosti kompletne prejazdný pre všetky druhy dopravy. Práce, ktoré na ňom momentálne robia, sú už len dokončovacie. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.

Dodala, že všetky práce by mali byť ukončené do začiatku zimnej údržby. Cena celej investície je 418 422 eur s DPH. Most v okrese Zvolen sa prepadol koncom mája tohto roka. Dopravným značením pre obnovu upravili možnosť prejazdu len pre vozidlá do 7,5 tony. „Vodič nákladného auta naloženého hlinou však toto značenie nerešpektoval a most sa pod ním prelomil,“ zhrnula na jar banskobystrická krajská polícia. Pri udalosti sa nikto nezranil. Obchádzka bola cez Ostrú Lúku.

Rozsiahlou rekonštrukciou prechádzajú tento rok aj tri mosty v obci Železná Breznica v okrese Zvolen v celkovej dĺžke takmer 19 metrov. S ňou začal BBSK na jar tohto roka, hodnota všetkých prác presahuje 677 000 eur.

Kraj uvádza, že najhoršie mosty v okrese Zvolen sú most nad železničnou traťou Zvolen – Margecany a most cez Samporský potok pred obcou, pri Sliači.