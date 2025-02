Ministerstvo dopravy posunulo spustenie leteckej linky Bratislava – Košice na október

Lietadlo Boeing 787-9 Dreamliner, lietadlo kategórie E s kapacitou 355 miest na sedenie počas príletu pred historicky prvým odletom s cestujúcimi z Bratislavy na Maurícius na pristávacej ploche Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Bratislava, 30. október 2024. Foto: SITA

Leteckú linku medzi Bratislavou a Košicami plánuje Ministerstvo dopravy (MD) SR spustiť koncom tohtoročného októbra. Rezort pôvodne avizoval spustenie linky v marci. Leteckí dopravcovia, ktorí majú záujem o jej prevádzku, však pre krátkosť času, nárast leteckej dopravy a situáciu na trhu s lietadlami nie sú schopní novú linku otvoriť v požadovanom čase. V piatok o tom informoval odbor komunikácie MD SR.

„Súťaž na dopravcu, ktorý bude prevádzkovať leteckú linku medzi Bratislavou a Košicami, vzbudila záujem leteckých spoločností. Súťažné podklady si vypýtalo päť dopravcov. Tí nám však avizovali, že z dôvodu krátkosti času, nárastu leteckej dopravy a situácie na trhu s lietadlami nie sú schopní otvoriť novú linku v požadovanom čase,“ uviedol rezort dopravy

Doplnil, že Európsku komisiu budú informovať o spustení linky v neskoršom termíne. „Nová lehota na predkladanie ponúk sa bude podľa predbežných odhadov končiť v lete a víťazná letecká spoločnosť bude lety prevádzkovať od 26. októbra 2025,“ priblížilo MD SR.

Súťaž na prevádzkovateľa leteckej linky Bratislava – Košice spustilo MD začiatkom vlaňajšieho decembra. Linka by podľa vtedajších informácii mala lietať štyri dni v týždni. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v decembri priblížil, že cena jednosmernej letenky bez batožiny by mala byť na úrovni 80 eur, s batožinou 90 eur. Obojsmerná letenka bez batožiny by mala stáť 130 eur, s batožinou 145 eur. Upozornil, že cena letenky je jedným z kritérií tendra, teda sa môže ešte hýbať, no podľa ministra už len smerom nadol.