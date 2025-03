Miliardový projekt na Kysuciach: Minister Ráž prezradil, kedy sa bagre zahryznú do diaľnice! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (8) Minister dopravy Jozef Ráž. Foto: SITA

Kysucká diaľnica je už len krok od výstavby. Všetky tri verejné obstarávania na jednotlivé úseky sa blížia ku koncu. Kedy by sa medzi Žilinou a Čadcou mohli objaviť prvé bagre, prezradil minister dopravy Jozef Ráž.

Už o pár dní by mali byť známe výsledky troch verejných obstarávaní na pripravované úseky diaľnice D3 na Kysuciach. Minister dopravy Jozef Ráž v tejto súvislosti pripomína, že už v minulom roku bol otvorený 1,5-kilometrový privádzač Kysucké Nové Mesto, ktorý pomohol motoristom, keďže kamióny nemusia prechádzať priamo centrom mesta.

Dve zo spomínaných troch verejných obstarávaní sú už podľa slov ministra dopravy v podstate ukončené, čiže bol vybratý zhotoviteľ, avšak v jednom z nich bola podaná námietka a v druhom ešte stále plynie lehota na podanie námietky. Takže ich výsledky ešte nie je možné oznámiť. Aj tretie vypísané verejné obstarávanie by pritom mohlo byť ukončené v horizonte niekoľkých týždňov.

Potrebné administratívne procesy je tak ešte nutné dotiahnuť do konca. Pre motoristov má však minister dopravy dobré správy, keďže je reálne, že aspoň na jednom z úsekov by sa prvé stavebné stroje mohli objaviť ešte do konca tohto roka. „Verím tomu, že áno, tento rok už začneme jeden z tých úsekov určite stavať,“ vyhlásil v zverejnenom videu Jozef Ráž.

Pripravované nové tri úseky diaľnice D3 budú mať spolu 26 kilometrov, vrátane 568 metrov dlhej tunelovej rúry tunela Horelica. Tretinu celkovej trasy pritom budú tvoriť mosty. Súčasťou diaľnice budú aj tri križovatky. Celá táto výstavba si vyžiada aj značné náklady, ktoré sú odhadované na zhruba jednu miliardu eur.

Úseky diaľnice D3 v príprave:

Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (11,2 kilometra)

Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil (4 kilometre)

Kysucké Nové Mesto – Oščadnica (10,8 kilometra)

Tieto dôležité diaľničné úseky sú pritom podľa slov ministra dopravy jednými z posledných, ktoré sa financujú z eurofondov. „O to je to dôležitejšie, aby sme to dali dohromady, aby sme to postavili čím skôr,“ konštatuje Jozef Ráž.