Mexiko chce zakázať reklamné spoty vlády USA cielené proti migrantom

Na snímke člen pohraničnej stráže prechádza okolo štyroch mužov, ktorí boli zadržaní po nelegálnom prekročení hranice cez medzeru v múre oddeľujúcom Mexiko a Spojené štáty 23. januára 2025 v San Diegu. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa previedla viac ako 445 kilometrov štvorcových federálnej pôdy pozdĺž americko-mexickej hranice na armádu. Podľa ministerstva vnútra chce vláda týmto krokom bojovať proti ilegálnej migrácii. Foto: TASR/AP/Gregory Bull

Mexiko plánuje zakázať reklamné spoty vlády Spojených štátov, v ktorých americká ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová varuje migrantov, aby do USA neprichádzali nelegálne. Podľa webu stanice CNN to oznámila mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová a reklamy, ktoré sa v posledných týždňoch objavili vo vysielaní naprieč Mexikom, označila za diskriminačnú propagandu.

„Ak ste kriminálny cudzinec a uvažujete o nelegálnom vstupe do Ameriky, zabudnite na to,“ hovorí Noemová oblečená do modrého kostýmčeka v 30-sekundovom reklamnom klipe. „Dostaneme vás,“ varuje na videu americká ministerka imigrantov, ktorí by sa v USA chystali porušiť zákony.

Vláda Sheinbaumovej v utorok poslala zákonodarcom návrh reformy zákona, ktorá by zahraničným vládam zakázala šíriť to, čo Mexiko považuje za politickú a ideologickú propagandu. „Nesúhlasíme s diskriminačnou propagandou namierenou proti migrantom, ktorú vláda Spojených štátov vysiela v televízii, rozhlase a na sociálnych sieťach,“ uviedla mexická prezidentka.

Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť oznámilo, že jeho reklamná kampaň funguje

Na žiadosť o komentár k reakcii Mexika americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť CNN oznámilo, že jeho „reklamná kampaň funguje“.

„Dáta ukazujú, že svet našu správu počuje. Miera prekračovania hranice je najnižšia od začiatku záznamov. Vďaka prezidentovi (Donaldovi) Trumpovi a ministerke Noemovej je naša hranica najzabezpečenejšia v histórii,“ uviedla hovorkyňa amerického ministerstva Tricia Mclaughlinová.

Reklamné spoty americkej vlády sú súčasťou informačnej kampane v hodnote miliónov dolárov, ktorá má odradiť migrantov od nelegálneho vstupu do Spojených štátov. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť tvrdí, že videá cielia najmä na prisťahovalcov bez dokladov a budú šírené v USA aj v zahraničí v televízii, rozhlase, na sociálnych sieťach a prostredníctvom textových správ.

Trumpova administratíva vraj už deportovala aj migrantov obvinených zo znásilnenia, vrážd a produkcie detskej pornografie

V ďalšej sérii reklám oznámenej v pondelok Noemová migrantom bez dokladov odkazuje, aby sami odišli. V opačnom prípade podľa nej budú čeliť vysokým pokutám, väzeniu a deportácii. Trumpova administratíva podľa ministerky už deportovala desaťtisíce migrantov, vrátane tých, ktorí sú podľa nej obvinení zo znásilnenia, vrážd a produkcie detskej pornografie.

Predseda mexického Senátu Gerardo Fernández Noroña v utorok vyhlásil, že horná komora parlamentu opatrenia Sheinbaumovej urýchlene prerokuje a čo najskôr ho pošle do Poslaneckej snemovne. Noroña novinárom oznámil, že podľa neho neexistuje jediná parlamentná skupina, ktorá by sa stavala proti kroku Sheinbaumovej.

Mexická prezidentka zdôraznila, že Mexiko bude aj naďalej krajinám povoľovať vysielanie reklám, ktoré propagujú cestovný ruch a kultúru, ale že urobí hrubú čiaru za politickou propagandou.