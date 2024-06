Mesto Prešov odovzdalo v časti Solivar 46 nových parkovacích miest

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/PublicDomainPictures

Mesto Prešov v časti Solivar odovzdalo vo štvrtok do užívania 46 nových parkovacích miest pri bytovkách na Lesníckej ulici. Ide o bytové domy zo 70. rokov, kde bolo len provizórne parkovanie, čím vznikali podľa viceprimátora Prešova Petra Krajňáka aj konfliktné situácie. „Občania boli v napätí skrz parkovanie, takže postupne sa to podarilo vyriešiť. Pred štyrmi rokmi sa robila prvá etapa pri prvej bytovke a tieto tri časti sa vytvorili teraz,“ uviedol Krajňák s tým, že vybudovanie nových parkovacích miest zhotoviteľ stihol dokončiť štyri mesiace pred pôvodným termínom. Po komunikácii s odborom životného prostredia, odbornou verejnosťou a dendrológmi boli viaceré parkovacie miesta z projektového zámeru vynechané, aby došlo k zachovaniu pôvodnej zelene, o ktorej ochranu sa zasadzovali aj obyvatelia bytoviek.

Zhotoviteľom prác bola spoločnosť CBR s. r. o. Mesto Prešov do rozvoja parkovania na Solivare pri tomto projekte investovalo z vlastného rozpočtu 95 627,09 eura s DPH. Radnica má v pláne vybudovanie ďalších parkovacích miest v meste. „Robia sa na Pavlovičovom námestí, pod pravoslávnym chrámom, kde je parkovisko oddelené momentálne obrubníkmi, je dobrá správa od Železníc Slovenskej republiky, že nakoniec sa aj ochranné pásmo železníc bude dať využiť na výstavbu parkovacích miest. Je plánované veľké parkovisko pri prešovskej nemocnici. Takže je viacero plánov na rozširovanie parkovacích miest,“ doplnil Krajňák. Vo štvrtok mesto začalo s výstavbu cyklochodníka s dĺžkou viac ako 1,2 kilometra. Napojiť sa má na už skôr vybudovaný prvý úsek cykloželezničky Prešov – Zlatá Baňa.

„Je to dôležitá súčasť cyklistickej siete v rámci mesta Prešov. Táto cyklotrasa sa bude napájať na už vybudovanú trasu, ktorá kopíruje cestu cykloželezničky. Doteraz museli ísť cyklisti po frekventovanej ceste, keď sa chceli napojiť na cyklotrasu v smere na Sigord, tak teraz sa už komfortne priamo z mestskej časti Solivar po vybudovaní napoja na túto cyklotrasu. Na začiatku cyklotrasy už mesto v minulom období vybudovalo parkovisko. Takže pohodlne si tam môže človek zaparkovať svoje auto a ísť do prírody na bicykli,“ doplnil vedúci odboru rozvojových aktivít Mestského úradu v Prešove Slavomír Karabinoš. Novovybudovaný chodník bude mať šírku tri metre a vysúťažený zhotoviteľ by ho mal stihnúť dokončiť za desať mesiacov. Peniaze na projekt v hodnote 315 000 eur získalo mesto Prešov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenska.