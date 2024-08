Mešká vám let alebo ho zrušili? Na toto všetko máte nárok! (prehľad)

PREHĽAD Foto: freepik.com/freepik

Obdobie dovoleniek je v plnom prúde, čoho dôkazom sú aj plné letiská. Nie je ničím výnimočným, že niektoré lety meškajú alebo ich dokonca zrušia. Viete, aké sú práva cestujúcich v leteckej doprave a na čo všetko máte nárok?

V prípade, že sa chystáte na dovolenku (alebo ste sa z nej už vrátili), je dobré poznať práva cestujúcich v prípade meškajúcich alebo zrušených letov. V mnohých prípadoch totiž máte nárok na finančnú kompenzáciu. Informuje o tom portál Your Europe, ale taktiež Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Nárok na pomoc alebo odškodné sa určujte v závislosti od dĺžky meškania a letovej vzdialenosti. Záleží, či cestujete v rámci Európskej únie alebo cestujete do tretích krajín. Čím väčšia je vzdialenosť medzi letiskami, tým sa zvyšuje aj výška odškodnenia.

V prípade, že vám letecká spoločnosť oznámi zrušenie letu viac ako 14 dní pred plánovaným odletom, nemáte nárok na odškodnenie. Môžu vám ponúknuť vrátenie ceny letenky alebo zmenu rezervácie na iný let za porovnateľných podmienok. Ak sa rozhodnete pre vrátenie ceny letenky, dopravca ju musí vrátiť do 7 dní od zrušenia letu.

Požadovanie vrátenia ceny letenky máte aj v prípade, ak let mešká viac ako 5 hodín alebo ak bol let zrušený.

Aké sú práva cestujúcich v prípade odškodnenia?

Nárok na odškodnenie vám vzniká v prípade, ak ste o zrušení letu boli informovaní menej ako 14 dní pred plánovaným termínom odletu. Naopak, nárok na odškodnenie nevzniká, ak prepravca preukáže, že k zrušeniu došlo z dôvodu mimoriadnych okolností, ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípade všetkých primeraných opatrení.

Právo na odškodnenie vám vzniká v prípade, ak priletíte do cieľovej destinácie s meškaním väčším ako 3 hodiny. Peňažná výška odškodnenia je závislá od vzdialenosti medzi letiskom odletu a letiskom príletu do finálnej destinácie.

„Ak letecký prepravca ponúkne cestujúcemu presmerovanie a cestujúci do konečnej destinácie priletí náhradným letom s dvoj-, troj- alebo štvorhodinovým meškaním (podľa dĺžky letu), odškodnenie podľa Nariadenia č. 261/2004 je možné znížiť o 50 %,“ upozorňuje Slovenská obchodná inšpekcia.

Kedy nemáte nárok ani právo na odškodnenie?

Právo na odškodnenie nevzniká v prípadoch, ak ste sa nedostavili včas na nástup do lietadla, nemali ste platné doklady alebo ste zmeškali prípojné lety z dôvodu omeškania pri bezpečnostnej kontrole a nedodržaní času na prestupnom letisku.

Právo na odškodnenie nevzniká v prípadoch, ak dlhé meškanie letu, zrušenie letu alebo zamietnutie nástupu na palubu lietadla bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami. Za mimoriadne okolnosti sa okrem iného považujú rozhodnutia manažmentu leteckej prevádzky, nestabilná politická situácia, nepriaznivé poveternostné podmienky a bezpečnostné riziká.

Ak bol let zrušený, nemáte nárok na odškodnenie ani v prípadoch, keď vám 2 až 7 dní pred plánovaným odletom bolo ponúknuté presmerovanie, ktoré by umožnilo odlet do dvoch hodín pred plánovaným odletom alebo prílet do konečnej destinácie do 4 hodín po pôvodne plánovanom prílete.

Aké sú povinnosti leteckého dopravcu?

musí cestujúcim poskytnúť informácie o tom, ako dlho potrvá meškanie a kedy cestujúci odletí do svojej destinácie,

musí poskytnúť cestujúcemu informácie o jeho právach,

venovať osobitnú pozornosť potrebám osôb so zníženou pohyblivosťou a osobám, ktoré ich sprevádzajú ako aj potrebám nesprevádzaných detí,

zabezpečiť bezplatnú prepravu cestujúceho z pôvodného letiska na iné letisko, ak sa má let uskutočniť z iného letiska,

dopraviť cestujúceho na končené cieľové miesto uvedené na letenke, ak sa cestujúci rozhodne počkať na omeškaný let,

V prípadoch, keď vám letecký dopravca neposkytol alebo odmietol poskytnúť starostlivosť a vy ste si na vlastné náklady zabezpečili občerstvenie, ubytovanie alebo transfer, SOI odporúča uschovať doklady o kúpe občerstvenia, cestovný lístok, účet z hotela a podobne. Následne môžete požiadať o refundáciu uvedených nákladov u leteckého prepravcu. Je tiež potrebné, aby ste si na letisku vyžiadali doklad o neposkytnutí starostlivosti.

Ak vám letecký dopravca poskytol starostlivosť a ponúkol prepravu na cieľové miesto, pričom vy ste to odmietli a zabezpečili si občerstvenie alebo náhradný let na vlastné náklady (teda bez súhlasu leteckého dopravcu), takto vzniknuté náklady letecký dopravca neprepláca.

Ako podať sťažnosť?

V prvom rade musíte zvážiť, či príčinou meškania alebo zrušenia letu neboli mimoriadne okolnosti, o ktorých ste si mohli prečítať vyššie. Ak nie, podanie sťažnosti sa rozdeľuje do dvoch krokov.

1. Podanie sťažnosti leteckému dopravcovi

Sťažnosť musíte najprv zaslať leteckej spoločnosti. Môžete tak urobiť pomocou formulára, ktorý vám poskytne príslušná letecká spoločnosť online. Llink je zvyčajne uvedený v Terms and Conditions, v časti Claims/Complaints/Refunds. Prípadne môžete využiť formulár EÚ týkajúci sa práv cestujúcich v leteckej doprave (formulár môžete vyplniť aj v slovenčine). Sťažnosť môžete zaslať dopravcovi aj poštou.

Na leteckú spoločnosť sa musíte obrátiť aj v prípade, ak ste si letenku zakúpili prostredníctvom sprostredkovateľa (napr. na www.esky.sk, letenky.sk, pelikan.sk, kiwi.com, bravofly.com, atď.).

2. Podanie sťažnosti vnútroštátnemu orgánu

Ak vám letecká spoločnosť neodpovie do 8 týždňov od podania sťažnosti alebo je jej odpoveď neuspokojivá, môžete sa obrátiť na príslušný vnútroštátny orgán určený na uplatňovanie nariadenia. Sťažnosť sa podáva príslušnému vnútroštátnemu orgánu v krajine, kde k porušeniu došlo:

v krajine z ktorej letiska cestujúci odlietal v rámci krajín EÚ,

ak cestujúci odlietali z letiska v tretej krajine na letisko v EÚ, v krajine letiska príletu z tretej krajiny do EÚ.

Kedy zasahuje Slovenská obchodná inšpekcia?

Na Slovenskú obchodnú inšpekciu sa môžete obrátiť v prípade, ak ste odlietali zo slovenského letiska alebo ste prilietali z tretej krajiny na letisko na Slovensku. K sťažnosti je potrebné pripojiť potvrdenú rezerváciu letu, sťažnosť, ktorú ste posielali leteckej spoločnosti a jej odpoveď (ak ste ju dostali), vyplnený EU formulár sťažnosti a taktiež krátky popis prípadu.

Lehota na podanie sťažnosti SOI je dva roky od vzniku incidentu (plánovaného odletu alebo príletu). Ak ste si zakúpili letenku prostredníctvom sprostredkovateľa (esky, edreams, bravofly…), ktorý nemá sídlo na Slovensku, môže požiadať o pomoc Európske spotrebiteľské centrum.

Rovnako môžete využiť aj alternatívne riešenie sporov, Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo to môžete riešiť súdnou cestou.