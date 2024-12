Megainvetícia na východe: Do prekladiska na ukrajinskej hranici idú naliať desiatky miliónov, chcú urýchliť procesy! (foto)

Projekt rozšírenia železničného prekladiska pri Čiernej nad Tisou by mal dostať štatút strategickej investície. Žiada o neho investor, ktorým je štátna Železničná spoločnosť Cargo Slovakia. Ak ho dostane, urýchlia sa procesy výstavby.

Známe železničné prekladisko na východe Slovenska na hraniciach s Ukrajinou pri Čiernej nad Tisou by malo v nasledujúcich rokoch prejsť rozsiahlymi zmenami. Štátna Železničná spoločnosť Cargo Slovakia totiž chystá na jednom z tamojších pracovísk investíciu v objeme desiatok miliónov eur, ktorá by okrem iného mala priniesť aj doplnenie portfólia prekladiska o možnosť manipulácie so sypkými agropotravinárskymi produktmi.

Aby sa celý projekt podarilo realizovať čo najskôr, aj vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine, žiada Železničná spoločnosť Cargo Slovakia od vlády pre tento projekt štatút strategickej investície. Návrh na vydanie osvedčenia o strategickej investícii už vypracovalo ministerstvo dopravy, ktoré za štát vykonáva akcionárske práva v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. Aktuálne sa návrh nachádza v pripomienkovom konaní, následne by o ňom mala rozhodovať vláda.

Rozsiahla modernizácia

A čo je teda cielom rosziahlej rekonštrukcie areálu? Realizáciou investičného projektu modernizácie terminálu kombinovanej dopravy (TKD) sa podľa ministerstva zabezpečí zvýšenie kapacity prekladiska medzi európskym dodávateľským reťazcom a Ukrajinou, resp. východnejšími krajinami. Modernizácia má zároveň priniesť rozšírenie služieb o spomínanú prekládku sypkých agrotovarov.

„Táto investícia má zásadný význam z geopolitického i obchodného hľadiska, ako aj pre rozvoj Slovenskej republiky a Európskej únie. Zohľadňuje aktuálne potreby spojené s dovozom tovarov v rámci prebiehajúcej ruskej agresie voči Ukrajine a následnej nevyhnutnej dopravy, súvisiacej s (budúcou) povojnovou infraštruktúrnou a kapitálovou obnovou Ukrajiny,“ odôvodňuje návrh rezort dopravy.

Bude hrať Slovensko v budúcnosti dôležitú úlohu pri obnove Ukrajiny? Áno Nie Odoslať odpoveď

V rámci modernizácie terminálu kombinovanej dopravy sa pritom navrhuje komplexná rekonštrukcia železničnej infraštruktúry, zvýšenie kapacity terminálu dostavbou koľajovej infraštruktúry normálneho, širokého aj hybridného rozchodu, komplexná rekonštrukcia spevnených plôch, zvýšenie kapacity terminálu dostavbou nových spevnených plôch pre manipuláciu tovarov, či modernizácia technicko-technologického vybavenia (prekládkových mechanizmov).

Súčasťou projektu je aj dobudovanie prekládkovej infraštruktúry pre sypké substráty (agrokomodity), zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, komplexná rekonštrukcia inžinierskych sietí a osvetlenia, realizácia vegetačných úprav, vybavenie areálu terminálovým operačným systémom a optimalizácia výkonu a obsluhy prekládky.

Stavba je situovaná v Košickom samosprávnom kraji na území okresu Trebišov – v katastrálnom území obce Dobrá. Nachádza sa v existujúcom areáli, tvorenom pozemkami vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc Slovenskej republiky a investora, ktorým je Železničná spoločnosť Cargo Slovakia.

Takmer 85 miliónov eur

A koľko to celé má stáť? Celková plánovaná výška investičných výdavkov na modernizácii terminálu kombinovanej dopravy, ktorého rozloha predstavuje takmer 200-tisíc metrov štvorcových, predstavuje niečo vyše 84,7 milióna eur s daňou s pridanej hodnoty. Projekt sa má financovať až z 85 percent z európskych zdrojov cez nástroj na prepájanie Európy (CEF). Zvyšných 15 percent investície má byť prefinancovaných zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov investora. Celý projekt by sa pritom mal zrealizovať v období rokov 2025 až 2029.

Terminál kombinovanej dopravy Dobrá v súčasnosti prevádzkuje spoločnosť Bulk Transshipment Slovakia, ktorej akcionármi sú Budamar Logistics a štátna Železničná spoločnosť Cargo Slovakia. Terminál je jedným z viacerých železničných pracovísk pri Čiernej nad Tisou. Ako to v súčasnosti v tomto prekladisku vyzerá, si môžete pozrieť v našej galérii na tomto odkaze.