Súkromné lietanie vstupuje do novej éry. Spoločnosť Otto Aerospace predstavila revolučné lietadlo Phantom 3500 – biznis jet, ktorý nemá tradičné okná a napriek tomu ponúka panoramatický výhľad na svet. Nový model má znížiť spotrebu paliva o viac než 60 percent a zásadne predefinovať to, ako vyzerá luxusné, no zároveň udržateľné lietanie.
Phantom 3500 od spoločnosť Otto Aerospace pôsobí na prvý pohľad futuristicky. V jeho kabíne totiž chýbajú klasické okná. Namiesto nich sa po stranách nachádzajú digitálne displeje široké až 180 centimetrov, ktoré zobrazujú reálny obraz okolitého prostredia vďaka technológii SuperNatural Vision™.
Zábery prenášajú vysokokvalitné kamery umiestnené na trupe lietadla, ktoré v reálnom čase premietajú vonkajší svet do interiéru. Cestujúci tak vidia panoramatický výhľad bez nutnosti nakláňať sa k malému okienku.
Podľa zakladateľa a CEO Otto Aerospace Paula Touwa táto technológia prináša nadprirodzený zážitok z letu a zároveň umožňuje znížiť hmotnosť lietadla a zlepšiť jeho aerodynamiku. Menej otvorov v trupe znamená hladší povrch, nižší odpor vzduchu a tým aj nižšiu spotrebu paliva.
Aerodynamický zázrak s polovičnými nákladmi
Phantom 3500 využíva laminárny prúd vzduchu (laminar flow design) a kompozitné materiály z uhlíkových vlákien. Vďaka tomu dosahuje až o 60 % nižšiu spotrebu paliva a o 50 % nižšie prevádzkové náklady než tradičné biznis jety rovnakej veľkosti.
Lietadlo má výšku kabíny takmer 2 metre (6’5”), dolet 3 500 námorných míľ (cca 6 480 km) a cestovnú výšku až 51 000 stôp (takmer 16 km) – teda vyššie než väčšina komerčných lietadiel. Vďaka efektívnemu dizajnu dokáže lietadlo vzlietnuť z dráhy kratšej ako 1 100 metrov, čo rozširuje možnosti pristátia aj na menších letiskách po celom svete.
Chceli by ste niekedy letieť v tomto luxusnom lietadle bez okien?
Kabína ponúka priestor pre deväť pasažierov a pripomína skôr luxusnú obývačku než tradičný jet. Interiér je vybavený najmodernejšími systémami avioniky a dizajnovaný pre prácu aj oddych počas letu.
Keď sa Phantom 3500 napája na udržateľné letecké palivo (SAF), emisie CO₂ klesajú až o 90 %, a celkový klimatický dopad (vrátane tvorby kondenzačných stôp) až o 97 %. V prepočte na jedného pasažiera má lietadlo rovnaké emisie ako elektrické auto cestujúce rýchlosťou 90 km/h. CEO Paul Touw dodáva, že ide o prvé lietadlo, ktoré reálne napĺňa cieľ letectva – uhlíkovú neutralitu do roku 2050.
Lietadlo bez okien má už prvú zákazku
Americká spoločnosť Flexjet, jeden z najväčších hráčov v oblasti súkromného lietania, podpísala kontrakt na nákup 300 lietadiel Phantom 3500. Podľa trhovej hodnoty ide o objednávku v hodnote približne 5,85 miliardy dolárov, čo z nej robí jednu z najväčších v histórii biznis letectva.
Prvé testovacie lety sú naplánované na rok 2027, pričom dodávky zákazníkom sa očakávajú v roku 2030. Flexjet sa tak stane prvým flotilovým zákazníkom Otto Aerospace a plánuje zaradiť tieto lietadlá do svojho rastúceho portfólia s dôrazom na efektívnosť a ekologickú prevádzku.
Otto Aerospace plánuje postaviť nový výrobný kampus v Jacksonville (Florida) s rozlohou viac ako 90 000 m². Tento závod bude využívať robotiku, automatizáciu a AI na optimalizáciu výroby a údržby. Projekt má podporu štátu Florida v hodnote 515 miliónov dolárov. Do vývoja lietadla už firma investovala 250 miliónov dolárov a na projekte spolupracujú bývalí manažéri z Boeingu, Textronu, Lockheedu či General Dynamics.
Revolúcia v biznis letectve
Podľa predsedu predstavenstva Otto Aerospace Dennisa Muilenburga, bývalého CEO Boeingu, predstavuje Phantom 3500 najväčšiu technologickú transformáciu v letectve za posledné storočie. Vďaka kombinácii aerodynamiky, umelej inteligencie a moderných materiálov by sa mal stať vzorom pre budúce regionálne a komerčné lietadlá.
Flexjet zároveň plánuje zapojiť svoj vlastný servisný tím ako autorizované stredisko údržby Otto, čím sa posilní partnerstvo oboch spoločností. Ak sa plány podarí naplniť, Phantom 3500 sa do roku 2030 môže stať symbolom novej éry súkromného letectva.