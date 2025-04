Letný letový poriadok košického letiska prináša viac letov do Zadaru a Zürichu

Letisko v Košiciach. Foto: TASR

Od poslednej marcovej nedele platí letný letový poriadok aj na košickom letisku. Prináša viac letov na linkách do Zürichu a Zadaru, ako aj stovky charterových letov. TASR o tom informoval hovorca letiska Juraj Toth.

„Tento rok sa nám po prvýkrát stalo, že hneď so začiatkom letného letového poriadku máme v ponuke aj skutočne letnú destináciu, a to vďaka našim partnerom zo spoločnosti Ryanair, ktorí spúšťajú populárnu linku do Zadaru o celé dva mesiace skôr a s výrazne navýšenou kapacitou ako vlani,“ povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak. Počas mesiacov apríl a september bude linka prevádzkovaná dvakrát týždenne, v máji trikrát týždenne a v období jún, júl a august štyrikrát týždenne.

Novinkou je tiež navýšenie frekvencií na linke Košice – Zürich. K pôvodným trom letom týždenne pribudol aj štvrtý. V rámci letného letového poriadku sú rôznymi leteckými spoločnosťami niekoľkokrát týždenne prevádzkované aj lety do Varšavy, Viedne, Londýna, Prahy, Liverpoolu a Dublinu.

Na letnú dovolenkovú sezónu s odletom z Košíc je podľa Totha naplánovaných vyše 850 charterových letov do 20 destinácií v krajinách ako Albánsko, Turecko, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Čierna Hora, Egypt, Španielsko, Taliansko, Tunisko a Cyprus. „Zájazdy a letenky sú dostupné prostredníctvom cestovných kancelárií a leteckých agentúr,“ dodal.