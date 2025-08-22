Letecká linka Bratislava – Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!

Očakávaná letecká linka medzi Bratislavou a Košicami bude čoskoro realitou. Ako prezradil minister dopravy Jozef Ráž, výberové konanie na prevádzkovateľa linky sa podarilo uzatvoriť. Víťazom sa stala spoločnosť Wizz Air.
Rokovania o novom prevádzkovateľovi linky na východ boli podľa ministra dopravy ťažké. Aj keď to štát bude niečo stáť, podľa Jozefa Ráža môžeme však očakávať viaceré pozitívne dopady nového spojenia.
Dotácia zo strany štátu na prevádzku novej linky bude maximálne 5,2 milióna eur, aj keď pôvodný odhad hovoril o sume zhruba 9 miliónov eur.
Spoločnosť Wizz Air využije na novú linku lietadlo Airbus A321/A320 s kapacitou zhruba 230 sedadiel. Na letisko bude podľa ministra dopravy potrebné prísť zhruba 40 minút pred odletom. Prvý let by mal byť už v novembri tohto roka a lietať sa bude každý deň v týždni.
Zhrnutie novej linky si môžete pozrieť v prezentácii rezortu dopravy:
A aké ceny leteniek môžu cestujúci na novej linke očakávať? Ceny jednosmernej letenky budú od 19,99 eura do 75 eur, obojsmerná bude začínať od 39,98 eura. Maximálna cena obojsmernej letenky bude 150 eur bez batožiny a 170 eur s podanou batožinou.
„Nami určené sumy sú maximom toho, koľko môžu letenky stáť. Dopravcovia sa však riadia svojou cenotvorbou a tak je pokojne možné, že niekedy si tieto letenky kúpite aj za výrazne nižšie sumy,“ dodal minister dopravy.
O presnom dátume a čase prvého letu bude ministerstvo dopravy včas informovať.
Súťaž na zriadenie pravidelnej leteckej linky z Bratislavy do Košíc vyhlásilo ministerstvo dopravy ešte v závere minulého roka. Nová spoločnosť na tejto linke mala podľa pôvodných predpokladov začať lietať už od marca tohto roka, a to trikrát týždenne.