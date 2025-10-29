Najdlhší diaľničný tunel na Slovensku sa už blíži k dokončeniu. Višňové je už celé vysvietené, čiary na ceste sú namaľované a stavba pôsobí ako pripravená na spustenie. Najnovšie sme spoznali už aj predbežný termín jeho otvorenia.
Tunel Višňové, ktorý sa po otvorení zaradí na prvé miesto v dĺžke na Slovensku, je už celý vysvietený. Práce postupne finišujú a ako nedávno priblížil po jeho prehliadke minister dopravy Jozef Ráž, takmer hotová je aj technológia tunela a namaľované sú už aj čiary na ceste.
Najnovšie sme spoznali už aj termín jeho otvorenia. Ako vyhlásil po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády práve v obci Višňové minister dopravy, tunel by mohol byť otvorený ešte do konca tohto roka, a to tesne pred Vianocami.
V optimistickom scenári by sa tunel pre motoristov mohol otvoriť v pondelok 22. decembra. Minister dopravy však upozorňuje, že do otvorenia je ešte potrebné urobiť viacero úkonov.
V stredu boli v tuneli vykonané funkčné skúšky severnej rúry, ktoré podľa Jozefa Ráža dopadli dobre. Nasledovať budú aj skúšky južnej rúry a komplexné skúšky. „Ak všetko toto dopadne na prvú dobre, tak platí termín 22. decembra,“ vyhlásil na tlačovej besede po skončení rokovania vlády minister dopravy. Zároveň však upozornil, že sa stále ešte „môže hocičo stať“.
Ako to aktuálne vyzerá v tuneli a ako prebiehali práce, si môžete pozrieť v galérii:
Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra. Úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala je zároveň súčasťou plánovaného komplexného prepojenia dvoch metropol Slovenska – Bratislavy a Košíc.
Výstavba tohto tunela sa začala ešte v čase, keď mnoho čitateľov tohto článku zrejme ani nebolo na svete. Už takmer tri dekády trvajúci príbeh tunela Višňové sa však už zrejme definitívne blíži k záveru. Prieskumné práce na štôlni tunela sa začali ešte v máji 1998, avšak samotná výstavba bola niekoľkokrát odložená. Skutočná výstavba tunela sa začala ešte v roku 2009.