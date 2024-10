Koniec „lacného“ tankovania? Situácia na pumpách sa otáča, trhy s ropou zostávajú v napätí!

Foto: freepik.com/freepik

Motoristi na Slovensku si v posledných týždňoch užívali najlacnejší benzín a naftu za poriadne dlhé obdobie. Vývoj sa však v uplynulom týždni otočil a tradičné pohonné hmoty sa opäť vydali pomerne svižne nahor. Analytik XTB Marek Nemky upozorňuje, že komoditné trhy, od ktorých v konečnom dôsledku zavisia aj ceny na našich čepračkách, s napätím sledujú najmä situáciu na Blízkom východe.

Prvá polovica októbra 2024 priniesla zdražovanie pohonných látok. Vybrané druhy pohonných látok počas 41. týždňa zdraželi, nárast cien bol najvýraznejší za posledné týždne. Ceny nafty a benzínov tak zaznamenali najvyššie hodnoty od začiatku septembra. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebitelia nakupovali počas 41. týždňa benzín 98 v priemere za 1,710 eura za liter, benzín 95 bol na úrovni 1,495 eura za liter a motorová nafta sa predávala za 1,420 eura za liter. Všetky tri druhy pohonných látok medzitýždenne zdraželi v priemere o dva centy. Plyny medzitýždenne zaznamenali rôzne cenové výkyvy. Kým skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával drahšie o 2,5 centa za 0,739 eura za liter, cena skvapalneného zemného plynu (LNG) klesla o 1,5 centa na 1,659 eura za kilogram a stlačený zemný plyn (CNG) nepatrne zlacnel na 1,552 za kilogram.

Priemerná cena motorovej nafty bola v 41. týždni medziročne nižšia o 14,5 %, 98-oktánový benzín bol lacnejší o 7,9 % a cena 95- oktánového benzínu bola oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšia o 7,1 %. Cena LNG bola vyššia o 9,1 %, LPG bol drahší o 5,6 % a CNG bol v porovnaní s vlaňajškom lacnejší o 8,6 %.

Nervozita na komoditnom trhu

Ako dodáva analytik investičnej platformy XTB Marek Nemky, v uplynulom týždni sa ceny ropy držali na mierne vyšších úrovniach, okolo 79 dolárov za barel. Avšak tento týždeň zaznamenávame opätovný pokles cien na burze, pričom aktuálne dosiahli úroveň 74 dolárov za barel, čo predstavuje pokles o 6,25 % oproti koncu minulého týždňa.

"Hlavným dôvodom tohto výrazného poklesu cien bola znížená obava z možného odvetného útoku Izraela na iránsku ropnú infraštruktúru. Aj keď cieľ útoku zatiaľ nebol oficiálne stanovený, vyjadrenia naznačujú, že by sa mohlo jednať o vojenské ciele, nie ropnú infraštruktúru," uviedol Nemky. Tým pádom sa podľa neho zmiernili obavy o ohrozenie iránskej produkcie ropy, čo prispelo k poklesu cien.

Negatívny vplyv na ceny má aj aktualizácia prognóz dopytu na ropu zo strany organizácií, ako sú OPEC a Medzinárodná energetická agentúra (IEA). OPEC znížil svoju predikciu dopytu na rok 2025 o približne 100-tisíc barelov denne, zatiaľ čo IEA znížila svoju prognózu o 50-tisíc barelov denne. Nižšie očakávania dopytu tak naďalej tlačia ceny smerom nadol.

Kľúčové pre ceny na slovenských čerpačkách sú však veľkoobchodné ceny ropných produktov na burze v Rotterdame. Tie podľa Nemkyho zostávajú relatívne stabilné. "Preto je pravdepodobné, že sa ceny na čerpacích staniciach v najbližších týždňoch stabilizujú," tvrdí analytik XTB.

Ako však dodáva, momentálne ceny ropy výrazne reagujú na nové správy týkajúce sa geopolitického vývoja na Blízkom východe. "Ďalší vývoj v tomto regióne bude mať zásadný vplyv na ceny ropy, a tým aj na ceny pohonných hmôt. Ak by došlo k ďalšej eskalácii, mohli by ceny opäť vzrásť, no súčasné fundamenty trhu naznačujú skôr pokračujúci pokles," dodal Nemky.

