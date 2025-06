Katastrofálna situácia autodopravcov na Slovensku: Chýbajú tisícky vodičov, štát prichádza o obrovské peniaze!

Foto: SITA

Ministerstvo dopravy bije na poplach. Jeden z kľúčových sektorov slovenskej dopravy a celého hospodárstva totiž čelí jednej z najvážnejších kríz za posledné obdobie. Rezort hovorí o obrovskom nedostatku vodičov, hlbokom a rýchlom prepade počtu registrovaných nákladných vozidiel a z toho vyplývajúce výpadky v rozpočte v stovkách miliónov eur.

Pokračujúci úpadok slovenskej cestnej dopravy ilustrujú údaje z výberu mýta. Kým totiž ešte v roku 2018 vyše 54 percent výberu mýta na Slovensku pochádzalo od slovenských dopravcov, v tomto roku to je už len niečo vyše 46 percent. Slovenský trh nákladnej dopravy tak postupne preberajú konkurenti zo zahraničia. Viac ako tretina výberu mýta prichádza v tomto roku od dopravcov z okolitých krajín, takmer 18 percent od dopravcov z ostatných štátov.

„Je to práve znížená konkurencieschopnosť slovenských dopravcov, ktorá spôsobuje dlhodobý pokles podielu na vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave,“ uvádza ministerstvo dopravy vo svojej informácii o aktuálnom stave v sektore dopravy.

Vodičov chýbajú tisíce a starnú

Zároveň identifikovalo viacero oblastí, ktoré konkurencieschopnosť cestnej dopravy na Slovensku znižujú. Hovorí o viacerých doslova alarmujúcich číslach. Jedným z nich je zvyšujúci sa nedostatok profesionálnych vodičov. Kým vo februári 2023 ich podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny chýbalo 11,7-tisíca, vo februári 2025 to bolo už vyše 16,4-tisíca.

Tieto čísla vyzerajú ešte horšie, ak sa pozrieme na starnutie vodičskej populácie. „Priemerný vek profesionálneho vodiča na Slovensku je už 50 rokov, pričom vodiči do 25 rokov tvoria len 5 percent z celkového počtu. Tento trend jednoznačne signalizuje, že bez okamžitej podpory mladých vodičov, zjednodušenia prístupu k povolaniu a zlepšenia pracovných a ekonomických podmienok v sektore sa situácia bude ďalej zhoršovať a môže mať vážne dopady na logistiku, zásobovanie a medzinárodnú konkurencieschopnosť slovenských firiem,“ píše sa v materiáli.

Vodičov tak podľa ministerstva treba v aktuálnej akútnej situácii hľadať kde sa dá, aj v krajinách mimo Európskej únie. „Zároveň je však potrebné otvorene a systémovo riešiť aj zamestnávanie vodičov z tretích krajín,“ tvrdí.

Problémom je pritom podľa rezortu jednaj daňové a odvodové zaťaženie vodičov na Slovensku, ale napríklad aj vysoké náklady na získanie vodičského oprávnenia a kvalifikačnej karty vodiča. Tie môžu totiž na Slovensku dosiahnuť až 4000 eur.

Vyššie mýto aj ďalšie náklady

Navyše, autodopravcov čaká už od 1. júla 2025 aj zmena systému výpočtu mýtneho poplatku za používanie infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami a autobusmi. Oproti súčasnému jednozložkovému systému, ktorý zahŕňa len poplatok za infraštruktúru, pribudnú dve nové zložky, a to poplatok za emisie CO2 a poplatok za externality v zmysle zásady znečisťovateľ platí. Transpozícia uvedenej európskej smernice v praxi prinesie zvýšenie mýtnych sadzieb o 40 percent.

Ďalší dodatočný náklad pre dopravcov predstavuje pri medzinárodnej doprave povinnosť výmeny tachografu, čo znamená ďalšiu finančnú záťaž zhruba 1000 eur na jedno vozidlo.

Ministerstvo upozorňuje aj na chýbajúcu podporu bezemisnej dopravy, hoci sa k jej smerovaniu Slovensko zaviazalo. Tieto ciele Európskej únie pritom požadujú, aby sa emisie ťažkých úžitkových vozidiel nad 3,5 tony znížili do roku 2030 o 45 percent, do roku 2035 o 65 percent a do roku 2040 dokonca o 90 percent.

„Kým dvanásť európskych štátov v roku 2025 zavádza alebo už realizuje schémy finančnej podpory na nákup bezemisných úžitkových vozidiel nad 3,5 tony – vrátane všetkých susedných členských krajín Európskej únie (Poľsko, Česká republika, Rakúsko a Maďarsko) – Slovenská republika neposkytuje podporu nákupu týchto vozidiel,“ konštatuje rezort dopravy.

V dôsledku toho slovenskí dopravcovia strácajú konkurenčnú výhodu, a zároveň sa výrazne znižuje ich motivácia prechádzať na ekologickejšie technológie, čo priamo ohrozuje schopnosť sektora splniť klimatické a emisné ciele Európskej únie.

Rozpočet prichádza o stovky miliónov

Všetky tieto faktory majú obrovský negatívny dopad aj na slovenskú štátnu kasu. Každé jedno vozidlo v nákladnej doprave totiž podľa ministerstva dopravy prináša približne 50 000 eur ročne do verejných financií. A to prostredníctvom platenia mýta, spotrebných daní z palív, registračných poplatkov, DPH, cestnej dane, ako aj odvodov a daní súvisiacich so zamestnávaním vodičov.

A počet registrovaných nákladných vozidiel na Slovensku prudko klesá. Kým v roku 2023 bolo podľa údajov Ministerstva vnútra SR registrovaných vyše 59-tisíc vozidiel kategórie N2 a N3, v roku 2025 ich bolo už len 50-tisíc. Za dva roky tak ich počet klesol o viac ako 15 percent. „. Tento trend poukazuje na úpadok sektora, ktorý je spôsobený rastúcimi prevádzkovými nákladmi, nedostatkom vodičov, chýbajúcou podporou zo strany štátu a neatraktívnymi podmienkami podnikania,“ konštatuje rezort dopravy. Finančný výpadok vo verejných financiách sa tak v dôsledku poklesu registrácií odhaduje až na 450 miliónov eur ročne.

Ministerstvo dopravy preto bije na poplach. Keďže ide o nadrezortný problém, ktorý zasahuje do kompetencií viacerých ministerstiev, navrhuje zriadiť medzirezortnú pracovnú skupinu pre sektor cestnej dopravy. Tá má identifikovať a navrhovať opatrenia na zlepšenie v sektore dopravy, pripraviť návrhy a systémové opatrenia na zlepšenie konkurencieschopnosti slovenských autodopravcov či vypracovať návrhy využitia zdrojov Európskej únie na podporu prechodu na udržateľnú cestnú dopravu.