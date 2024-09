Jesenná údržba diaľničných tunelov pokračuje na Kysuciach a pod Tatrami

Tunel Višňové počas výstavby. Foto: TASR

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje tento týždeň v jesennej údržbe diaľničných tunelov. V piatok vo večerných hodinách uzatvoria tunely Svrčinovec a Poľana na kysuckej diaľnici D3 a tunel Šibenik na východnej časti diaľnice D1. NDS o tom informovala na sociálnej sieti.

Tunely Svrčinovec a Poľana budú uzatvorené od piatka od 20.00 h do 29. septembra do 20.00 h. V tuneli Šibenik bude od piatka od 22.00 h do 29. septembra do 8.00 h uzatvorená ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu. Zároveň od piatka od 23.00 h do 29. septembra do 9.00 h uzatvoria pravú tunelovú rúru v smere na Prešov.