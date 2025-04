Jedna z najsledovanejších stavieb na Slovensku napreduje: Minister Ráž prezradil dôležité novinky! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (15) Práce na rozšírení diaľnice D1 a križovatke diaľnic D1 a D4 pri Bratislave, apríl 2025. Foto: youtube.com/@mindopsk

Práce na našej najväčšej diaľničnej križovatke pri Bratislave výrazne napredujú. Po presmerovaní dopravy na obchádzkové trasy začal zhotoviteľ s rekonštrukciou starej vozovky na D1. Minister dopravy Jozef Ráž aktuálne prezradil, kedy sa môžu motoristi tešiť na spustenie očakávanej vetvy v smere z Trnavy do Jaroviec.

Križovatka diaľnic D1 a D4 pri Bratislave je jednou z najsledovanejších stavieb na Slovensku. Na pokrok v prácach sa bol na tomto úseku pozrieť minister dopravy Jozef Ráž. Táto nová križovatka je súčasťou trasy rozšírenej D1 Bratislava – Triblavina.

Ešte v minulom roku sa na tejto veľkej križovatke podarilo otvoriť jej prvé vetvy, konkrétne v smere z Jaroviec do Trnavy a v smere z Trnavy do Rače. „Týmto sa nám podarilo prvýkrát v histórii prepojiť D1 a D4,“ hovorí minister dopravy. Pred pár týždňami sa podľa jeho slov podarila aj ďalšia dôležitá vec, a to presmerovanie dopravy na diaľnici D1 kompletne na obchádzkové vetvy. Tento krok umožnil odštartovať práce na rozšírení tejto diaľnice.

Ako to vyzerá na diaľnici D1 pri Bratislave, si môžete pozrieť v galérii:

Zobraziť galériu (15) Práce na rozšírení diaľnice D1 a križovatke diaľnic D1 a D4 pri Bratislave, apríl 2025. Foto: youtube.com/@mindopsk

Na hlavnej domácej diaľnici prebiehajú aktuálne aj búracie práce. Dôvodom je to, že sa bude na dvoch miestach dvíhať. „Celá tá doterajšia vozovka ide preč. Navozí sa nový podklad a vozovka sa spraví kompletne nanovo,“ priblížil minister dopravy.

Práce na diaľnici sa týkajú aj mostov, ktoré na tomto úseku sú. Celková rekonštrukcia čaká tri mosty. „Takisto nás čaká aj vybudovanie úplne nových mostov a síce v križovatke Ivanka sever. To sú už samozrejme ale práce, ktoré sa nemôžu robiť za plnej premávky a preto sme museli nedávno z diaľnice celú dopravu odkloniť,“ vysvetľuje Jozef Ráž.

Zlepší rozšírenie diaľnice D1 dopravu pri hlavnom meste? Áno Nie Odoslať odpoveď

Väčšina prác na D1-ke sa bude v ďalšom období podľa Jozefa Ráža sústrediť na zdvíhanie a rozširovanie vozovky, keďže tieto práce je potrebné ukončiť do konca tohto roka. Následne by sa mohla obnoviť aj plná premávka.

Jeden z míľnikov príde už v lete

Na motoristov však v nasledujúcich týždňoch čaká aj niekoľko dôležitých čiastkových míľnikov. Na diaľnici sa totiž plánuje otvorenie vetvy z Bratislavy do Jaroviec. Veľmi očakávané je aj sprejazdnenie vetvy z Trnavy na Jarovce. A v tomto prípade má minister dopravy dobré správy. „Môžem asi už teraz prezradiť, že toto jednoznačne najočakávanejšie prepojenie otvoríme, verím, že v priebehu leta. To nám umožní, aby tranzitujúce autá úplne obchádzali mesto,“ vyhlásil Jozef Ráž.

Práce na D1-ke si však vyžiadajú aj viacero obmedzení. Už na konci apríla, respektíve začiatkom mája, čaká motoristov obmedzenie na križovatke Bernolákovo, kde budú dve krátke uzávery. Počas nich budú prebiehať práce na rekonštrukcii vozovky.

Trasa rozšírenej D1 Bratislava – Triblavina začína pred bratislavskou mimoúrovňovou križovatkou Vajnory. Dôležitou súčasťou stavby je vybudovanie križovatky diaľnic D1 a D4. Rekonštrukcia D1 začína v križovatke Vajnory, pričom súčasťou rekonštruovaného úseku v dĺžke 3,6 kilometra bude rozšírenie a rekonštrukcia vozovky diaľnice, ako aj zdvih nivelety, doplnenie križovatkových kolektorov či dostavba vetiev mimoúrovňovej križovatky Ivanka sever (D1/D4). Súčasťou stavebných prác je aj výstavba 18 mostov na diaľnici, práce na vetvách križovatky a súvisiacich komunikáciách, ako aj doplnenie informačného systému, oplotenia a ďalších súvisiacich objektov.