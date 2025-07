Jedinečná stavba ide do finále: Vodiči sa už čoskoro môžu tešiť aj na túto najdlhšiu estakádu! (foto)

Vodiči na Slovensku sa už čoskoro môžu tešiť na ďalší dôležitý úsek cestnej infraštruktúry, a to rýchlostnú cestu R2 medzi Kriváňom a Mýtnou. Stavebné práce na tomto technicky náročnom úseku, vrátane najdlhšej estakády na Slovensku s dĺžkou viac ako 4 kilometre, sa blížia do finále. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zverejnila aj aktuálne zábery, ako to na tomto úseku vyzerá.

Stavebné práce na mostných objektoch úseku R2 Kriváň – Mýtna sú podľa diaľničiarov už blízko pred finišom. Aktuálne sa na mostoch dokončuje odvodnenie, realizačné práce na osadení zvodidiel, zábradlí a protihlukových stien, pokračovať sa bude v položení obrusnej vrstvy mostovky, v realizácii vodorovného a zvislého dopravného značenia, ale aj v terénnych úpravách pod mostami.

Pred stavebným finišom sú aj práce na mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Stovky stavebných pracovníkov sa v nasledujúcom období sústredia na dokončovacie činnosti na krajniciach stredného deliaceho pásu, na položenie stredových zvodidiel a umiestnenie oceľových zvodidiel v rámci trasy R2. Čaká ich aj realizácia oplotenia, no nemenej dôležité budú aj práce na montáži a sprevádzkovaní informačného systému rýchlostnej cesty.

„Úsek na Novohrade odovzdá Národná diaľničná spoločnosť motoristom už tento rok,“ vraví predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.

Ako vyzerá tento dôležitý úsek rýchlostnej cesty R2, si môžete pozrieť v galérii:

Zobraziť galériu (12) Práce na úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna, júl 2025. Foto: NDS/Facebook

Najdlhšia slovenská estakáda, ktorá bude dominantou stavby, bude merať 4 374 metrov. Bola rozdelená na osem dilatačných celkov budovaných technológiou na výsuvnej skruži, letmou betonážou a technológiou postupného výsuvu nosnej konštrukcie. Celý úsek rýchlostnej cesty R2 bude mať dĺžku viac ako 9 km.

Začiatok úseku R2 Kriváň – Mýtna nadväzuje na úsek R2 Pstruša – Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenského Rudohoria, Poľany a Javoria. Moderná štvorprúdovka tak podľa NDS už tento rok odľahčí okolité obce i cestu prvej triedy od tranzitnej dopravy.