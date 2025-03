Jedenásť nemeckých letísk vrátane Frankfurtu či Mníchova v pondelok ochromí štrajk

Ilustračné foto. Foto: SITA/AP

Jedenásť veľkých letísk po celom Nemecku v pondelok ochromí 24-hodinový štrajk, ku ktorému v piatok vyzval odborový zväz Verdi. Prácu prerušia zamestnanci, ktorých sa týka nadchádzajúce rokovanie o platoch vo verejnom sektore. Podľa odhadu združenia letísk ADV štrajk postihne viac než pol milióna cestujúcich, zrušených bude okolo 3500 spojov. Okrem najväčšieho nemeckého letiska vo Frankfurte nad Mohanom sa štrajk dotkne tiež napríklad Mníchova, Berlína či Hamburgu. S niekoľkými zasiahnutými letiskami má priame spojenie aj pražské Letisko Václava Havla, ktoré ale zatiaľ na pondelok neeviduje žiadne zrušené lety, povedala ČTK hovorkyňa letiska Denisa Hejtmánková.

Odborový zväz Verdi pôvodne informoval o výzve na štrajk vo Frankfurte nad Mohanom, neskôr ale výzvu rozšíril o letisko v Mníchove, Berlíne-Braniborsku, Stuttgarte, Kolíne nad Rýnom-Bonne, Düsseldorfe, Dortmunde, Hannoveri, Hamburgu, Brémach a Lipsku-Halle. Štrajk sa má začať o polnoci z nedele na pondelok a skončiť o 24 hodín. Sprevádzať ju budú aj demonštrácie.

Podľa odhadu združenia letísk ADV bude v pondelok zrušených vyše 3400 letov, čo sa dotkne asi 510 000 cestujúcich. „Štrajkovať na jedenástich miestach zároveň predstavuje novú dimenziu,“ uviedol konateľ ADV Ralph Beisel. Konateľ zväzu leteckej dopravy BDL Joachim Lang kritizoval, že štrajk ochromí celú jednu dopravnú brandžu, hoci letiská, aerolinky, ale ani gastronomické prevádzky a hotely nie sú súčasťou rokovaní.

Vedenie frankfurtského letiska potvrdilo, že z neho v pondelok neodletia žiadne lietadlá. Na frankfurtskom letisku zamestnanci verejného sektora štrajkovali naposledy v marci 2023. Kolektívnymi zmluvami sa stále riadia platy veľkej časti zamestnancov spoločnosti Freport, ktorá prevádzkuje frankfurtské letisko. K štrajku sa pripoja ale aj pracovníci odbavovania batožiny či bezpečnostných kontrol.

Zamestnávatelia v aktuálnych rokovaniach nepredložili zatiaľ žiadnu ponuku

„Sme k tomuto výstražnému štrajku donútení, pretože zamestnávatelia v aktuálnych rokovaniach… nepredložili zatiaľ žiadnu ponuku a neukázali ochotu splniť naše oprávnené požiadavky,“ uviedla podpredsedníčka zväzu Verdi Christine Behleová.

Z pražského ruzyňského letiska sa pravidelne lieta predovšetkým do Frankfurtu nad Mohanom, Mníchova a Düsseldorfu. V pondelok má z Prahy odletieť päť lietadiel do Frankfurtu, tri do Mníchova a dve do Düsseldorfu. Rovnaký počet lietadiel je v pláne aj v smere do Prahy. Celkovo by teda štrajk mohol ovplyvniť 20 letov.

Výstražný štrajk je súčasťou širšieho konfliktu pri vyjednávaní o platoch vo verejnom sektore, vrátane odmeňovania hasičov, opatrovateľov, vodičov autobusov či vychovávateľov. Minulý týždeň sa štrajkovalo okrem iného na letiskách v Mníchove a Hamburgu, pripojili sa tiež popelári v Essene či pracovníci mestskej upratovacej firmy, prístavu a mestského úradu v Hamburgu. Vo štvrtok štrajkovali zamestnanci nemocníc, staníc záchranárov a opatrovateľských domov.

V piatok sa štrajkuje v odvetviach, ktoré sú obzvlášť závislé od práce žien

V piatok sa pri príležitosti sobotňajšieho Medzinárodného dňa žien štrajkuje okrem iného v materských školách či v opatrovateľských domoch, teda v odvetviach, ktoré sú obzvlášť závislé od práce žien.

Verdi je druhý najväčší odborový zväz v Nemecku. Teraz požaduje zvýšenie platovej tarify o osem percent, najmenej o 350 eur mesačne. Navyše chce pre zamestnancov ďalšie tri dni dovolenky. Zástupcovia obcí považujú požiadavky za prehnané, predovšetkým dodatočné dni voľna by podľa nich obmedzili dostupnosť komunálnych služieb. Rokovania odborárov so zamestnávateľmi sa začnú na budúci týždeň v piatok.