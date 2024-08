Japonsko navštívil v júli rekordný počet turistov, očakáva sa rekord za celý rok

Japonsko. Foto: unsplash.com/Colton Jones

Japonsko zaznamenalo minulý mesiac ďalší rekord v počte zahraničných návštevníkov. Okrem letných prázdnin v Európe a vo východnej Ázii k tomu prispel aj slabší kurz jenu. Poukázali na to najnovšie údaje Japonskej organizácie cestovného ruchu (JNTO), ktoré zverejnili agentúry AFP a Reuters.

V júli navštívilo Japonsko celkovo 3,29 milióna zahraničných turistov. To je nový rekord, ktorým mesiac júl prekonal predchádzajúci rekord z júna, v ktorom do ostrovnej krajiny pricestovalo 3,14 milióna návštevníkov. Navyše, v medziročnom porovnaní to predstavuje rast takmer o 42 %.

Počty návštevníkov ovplyvnili najmä prázdniny v Európe a vo východnej Ázii. Práve z týchto regiónov pricestovalo do Japonska veľké množstvo turistov.

Aj vďaka júlu sa počet zahraničných turistov v Japonsku zvýšil za sedem mesiacov roka na viac než 21 miliónov. Krajina je tak na dobrej ceste prekonať rekord z predpandemického roka 2019, v ktorom ju navštívilo 31,9 milióna turistov. Vláda očakáva zvýšenie počtu zahraničných návštevníkov v tomto roku približne na 35 miliónov.

Faktorom, ktorý ovplyvnil návštevnosť Japonska, je aj kurz jenu

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil návštevnosť Japonska, je kurz jenu. Ten sa síce v poslednom období posilnil, v júli však zaznamenal oproti doláru prepad na 38-ročné minimum. Pre mnohých cudzincov sa tak výrazne zvýhodnili nákupy v tejto krajine. Podľa JNTO celkovo z 23 sledovaných regiónov turisti až z 19 z nich pricestovali do Japonska v rekordnom počte.

Napríklad počet čínskych turistov vzrástol v júli oproti júlu minulého roka na viac než dvojnásobok, keď ich do Japonska pricestovalo 776 500. Nasledovali turisti z Južnej Kórey (757 700), čo medziročne znamená rast o 20,9 %. Na 3. mieste boli turisti z Taiwanu. Tých do Japonska pricestovalo minulý mesiac 571 700. Oproti júlu 2023 to predstavuje rast o 35,4 %.