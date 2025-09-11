Heathrow prekonalo rekord: V auguste odbavilo vyše 8 miliónov cestujúcich a plánuje expanziu

Londýnske letisko Heathrow minulý mesiac prvýkrát v histórii odbavilo viac ako 8 miliónov cestujúcich, čím sa podľa vlastných údajov stalo prvým letiskom v Európe, ktoré prekonalo tento počet. Letisko zároveň vo štvrtok oznámilo, že 1. augusta zaznamenalo svoj vôbec najrušnejší deň, keď ním prešlo približne 270.000 ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Heathrow „v súčasnosti funguje na plnú kapacitu na úkor obchodu a konektivity Spojeného kráľovstva“, uviedol ďalej prevádzkovateľ letiska. Letisko v západnom Londýne už skôr upozornilo, že jeho dve vzletové a pristávacie dráhy sú využívané takmer na plnú kapacitu, čo brzdí rast počtu cestujúcich. V auguste zverejnilo plány na výstavbu tretej dráhy s cieľom umožniť dodatočných 276.000 letov ročne. Rozšírenie v hodnote 21 miliárd britských libier (24,28 miliardy eur) by malo byť podľa letiska financované zo súkromných zdrojov.
Heathrow je najrušnejším letiskom v Európe, ktorým v roku 2024 prešlo takmer 84 miliónov cestujúcich.