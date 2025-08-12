GreenWay rozširuje nabíjaciu sieť: 89 nových bodov pre elektromobily na Slovensku dostupných do konca roka 2025

Bratislava 12. augusta (TASR) – Prevádzkovateľ nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily, spoločnosť GreenWay, dokončil na Slovensku výstavbu 89 nových nabíjacích bodov v 20 lokalitách. Prvé lokality sú už spustené a ďalšie budú uvádzané do prevádzky postupne v najbližších mesiacoch. Celá infraštruktúra bude pre vodičov dostupná najneskôr do konca roka 2025, priblížila v utorok firma.
Nové nabíjačky už fungujú napríklad v Čaradiciach pri rýchlostnej ceste R1, vo Zvolene či vo Veľkom Šariši. Ďalších 279 nabíjacích bodov v 48 lokalitách dokončila spoločnosť v Poľsku.
Výstavba je súčasťou medzinárodného projektu Cross-E štyroch európskych operátorov – GreenWay, Allego, Emobility Solutions a Petrol Group. Cieľom projektu je výstavba 911 ultrarýchlych nabíjacích bodov v ôsmich krajinách Európy, umiestnených pozdĺž hlavných dopravných koridorov TEN-T. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
„Pomocou týchto investícií budujeme sieť, ktorá poskytuje rýchle a spoľahlivé nabíjanie. Vodičom tým chceme uľahčiť život na cestách mimo dosahu ich domáceho wallboxu,“ uviedol country manager spoločnosti GreenWay Slovensko Michal Mydlo.
GreenWay aktuálne spravuje sieť 2430 verejných nabíjacích konektorov na 1060 lokalitách na Slovensku a v Poľsku. Väčšina sú rýchlonabíjacie DC konektory s výkonom nad 50 kilowattov.