Európske firmy zaostávajú v automatizácii logistiky: Odborníci varujú pred rastúcim rizikom

Európa zaostáva v investíciách do automatizácie a robotizácie oproti ostatným kontinentom aj v logistike, no napríklad autonómne mobilné roboty by mohli vyriešiť aj problém s nedostatkom zamestnancov. Na pražskej konferencii SpeedCHAIN 2025 sa na tom zhodli odborníci a lídri logistického sektora.
„Nesmieme stagnovať v rozvoji technológií a inovácií. Ázia dynamicky napreduje, Amerika síce mierne spomalila, no stále je na tom lepšie než my. Ak nezmeníme prístup, hrozí nám zaostávanie. Je potrebné konať hneď,“ zdôraznil Kamil Bartoš zo spoločnosti FANUC Czech. Dalibor Pátek z Rohlík Group upozornil, že ak sa automatizuje zle, výsledok je horší, než keby procesy zostali manuálne. Automatizáciu je podľa neho treba plánovať minimálne päť rokov vopred, aby mala skutočný zmysel.
Autonómne mobilné roboty (AMR) v skladoch nie sú podľa Milana Ludvíka zo ZETES Czech Republic len efektívnejšie a lacnejšie, ale aj bezpečnejšie. Pri manipulácii so zásielkami došlo v minulých rokoch aj k viacerým smrteľným úrazom. Nasadenie AMR robotov je v konečnom dôsledku aj lacnejšie, keďže cena ľudskej práce je podľa neho aktuálne vyššia než investícia do robota.
Logistické firmy sa v súčasnosti sústreďujú predovšetkým na automatizáciu skladov. Podľa Jakuba Trnku, generálneho riaditeľa Raben logistics CZ a SK, sa však v kanceláriách stále vykonáva množstvo rutinných operácií, ktoré vôbec nemusia vykonávať ľudia. „Nasadenie RPA, robotickej procesnej automatizácie, prináša obrovský potenciál. Práve tieto úlohy dokážu zvládnuť virtuálni roboti. V Rabene máme nasadených až 60 robotov, ktorí automatizovali viac než 300 procesov. Vďaka tomu sme ušetrili prácu vyše stovky ľudí, a to za zlomkovú cenu,“ vysvetlil Trnka.
Modernizujú a inovujú aj prístavy. Prístav Hamburg aj Koper dnes riadia žeriavy na diaľku. V Antverpách zase využívajú drony na kontrolu únikov palív či poškodení infraštruktúry. Globálna logistika však čelí geopolitickým otrasom. Obchádzanie Suezského prieplavu cez Afriku spôsobuje výrazné meškania a reťazové problémy. Tieto geopolitické výzvy nedokážeme podľa odborníkov vyriešiť digitalizáciou ani modernými technológiami, ale musíme sa im prispôsobiť.