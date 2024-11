Európska únia potrebuje do roku 2050 investovať 39 miliárd eur ročne do bezemisnej dopravy

Foto: unsplash.com/Christian Lue

Európska únia (EÚ) potrebuje vynaložiť 39 miliárd eur ročne, aby do roku 2050 dosiahla čisté nulové emisie v sektore dopravy. Informuje o tom správa z agentúry Reuters, ktorá sa v pondelok odvolala na mimovládnu organizáciu Doprava a životné prostredie (Transport & Environment, T&E).

„Je potrebné urýchlene zaviesť investičnú stratégiu na úrovni EÚ s cieľom rozhodne podporiť dekarbonizáciu dopravy a zvýšiť konkurencieschopnosť tohto odvetvia,“ uvádza sa v správe T&E. Požadované investície sú len o niečo vyššie ako ročné dotácie bloku na dopravu využívajúcu fosílne palivá vo výške 34 miliárd eur, uviedla organizácia a navrhla postupné zrušenie týchto dotácií v prospech ekologickej dopravy.

Organizácia so sídlom v Bruseli zverejnila novú správu v čase, keď dopyt po elektromobiloch slabne a zo strany niektorých politikov a zástupcov automobilového priemyslu vrátane talianskej premiérky Giorgie Meloniovej a generálneho riaditeľa BMW Olivera Zipseho zaznievajú výzvy, aby európske spoločenstvo upustilo od plánovaného zákazu vozidiel so spaľovacími motormi od roku 2035.

T&E uviedla, že celkové investície do ekologickej dopravy vrátane výdavkov súkromných investorov by mali do roku 2030 predstavovať 310 miliárd eur ročne, aby sa dosiahla dekarbonizácia odvetví ako sú letectvo, lodná doprava, osobné automobily, autobusy a nákladné vozidlá. Do roku 2040 by sa mali výdavky vzhľadom na očakávané zrýchľovanie tempa transformácie zvýšiť na 507 miliárd eur ročne, čo predstavuje celkovú sumu 7,6 bilióna eur.