Európska komisia povolila Lufthanse prevziať podiel v talianskych aerolinkách ITA

Ilustračné foto. Foto: TASR/Boris Roessler/DPA

Európska komisia (EK) povolila nemeckým vlajkovým aerolinkám Lufthansa prevziať za 325 miliónov eur 41-percentný podiel v talianskej štátnej leteckej spoločnosti ITA Airways. Komisia to v stredu oznámila v tlačovej správe. Nemecká firma však musí splniť ešte ďalšie podmienky, zatiaľ sa už musela vzdať niektorých trás a slotov. V januári komisia odmietla plán Lufthansy schváliť.

Výmenou za ústupky si bude Lufthansa schopná posilniť prítomnosť na lukratívnom juhoeurópskom trhu. Agentúra Reuters uviedla, že ide o jednu z troch najvýznamnejších transakcií v sektore leteckej dopravy v Európe. Aerolínie sa snažia o konsolidáciu, aby si okrem iného kompenzovali rastúce prevádzkové náklady.

Aerolinky a talianska vláda sa na transakcii dohodli vlani v júni. Komisia však začiatkom roka lufthanse zámer prevziať podiel v ITA zamietla. Dôvodom bola obava z ohrozenia konkurencie, okrem iného na linkách medzi Talianskom a strednou Európou. Komisia preto začala hĺbkové skúmanie zámeru, ktoré malo byť dokončené začiatkom júna. Neskôr však EK termín predĺžila do 4. júla, pretože Lufthansa a talianska vláda ponúkli komisii ďalšie ústupky.

ITA ponúka nemeckému dopravcovi lepší prístup do južnej Európy a na kľúčové diaľkové trasy. Lufthansa má opciu prevziať celú ITA, ak sa zlepšia jej finančné výsledky.

Protimonopolné orgány: IAG, Air France KLM a Lufthansa sa stávajú príliš dominantnými

Regulačné orgány žiadali od Lufthansy veľké ústupky, aby zmiernili obavy, že by dohoda mohla znížiť konkurenciu v Taliansku na niektorých krátkych a dlhých trasách. Protimonopolné orgány v Európe sa tiež obávajú, že tri najväčšie letecké skupiny v regióne – IAG, Air France KLM a Lufthansa – sa stávajú príliš dominantnými. To by v dôsledku mohlo spotrebiteľom zhoršiť možnosť výberu a urobiť lietanie menej dostupným.

Ita Airways začala prevádzku v roku 2021 ako štátny podnik. Je nástupníckou spoločnosťou aeroliniek Alitalia. Za rok 2022 firma vykázala stratu asi 486 miliónov eur, najmä kvôli pretrvávajúcim dopadom pandémie covidu-19 a rastúcim nákladom na pohonné hmoty. Vlani strata klesla na päť miliónov eur.

V súčasnosti má ITA približne 4500 zamestnancov. Pre porovnanie, skupina Lufthansa má teraz takmer 99 000 zamestnancov a v minulosti už integrovala tri bývalé štátne letecké spoločnosti – Swiss, Austrian a Brussels Airways.