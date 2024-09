Európska agentúra odporučila aerolinkám nelietať do Libanonu a do Izraela

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/robertwaghorn

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) v sobotu odporučila aerolíniám, aby nelietali do Libanonu a Izraela. Ako dôvod uviedla zintenzívnenie vzdušných útokov a zhoršenie bezpečnostnej situácie po ďalšom vyostrení konfliktu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh. Agentúra Reuters píše, že Libanon nepustil do svojho vzdušného priestoru iránske lietadlo, pretože ho Izrael varoval, že použije silu, ak pristane.

Celkové zintenzívnenie náletov a zhoršenie bezpečnostnej situácie má vplyv na bezpečnosť vo vzdušnom priestore nad Izraelom a Libanonom, stojí vo vyhlásení agentúry EÚ pre bezpečnosť v letectve, ktorá preto odporučila „neoperovať vo vzdušnom priestore Libanonu a Izraela, a to vo všetkých letových hladinách“. Odporúčanie je podľa nej platné do 31. októbra a môže byť pred uplynutím tohto termínu upravené.

Pre bezpečnostnú situáciu v regióne už skôr niektoré letecké spoločnosti pozastavili na istý čas lety do oboch krajín, urobila tak napríklad nemecká letecká spoločnosť Lufthansa alebo francúzske aerolínie Air France.

Libanonské ministerstvo dopravy medzitým požiadalo bližšie nemenované iránske lietadlo, aby nevstupovalo do libanonského vzdušného priestoru, píše Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z libanonského úradu. Izrael podľa neho v piatok varoval riadenie letovej prevádzky na letisku v Bejrúte, že ak lietadlo pristane, použije „silu“. Čo bolo v lietadle podľa tohto zdroja nebolo jasné. „Prioritou sú ľudia,“ dodal zdroj.

Izraelské ozbrojené sily varovali, že zmaria pokusy Iránu dodávať Hizballáhu zbrane

Server The Times of Israel (ToI) v sobotu uviedol, že nad irackým vzdušným priestorom sa otočilo a zamierilo späť iránske lietadlo, ktoré vzlietlo z Teheránu a mohlo mať namierené do Libanonu alebo Sýrie. Stalo sa tak po varovaní izraelských ozbrojených síl, že zmarí pokusy Iránu dodávať Hizballáhu zbrane, uviedol server, ktorý píše o izraelskom prevzatí kontroly nad riedkou vežou bejrútskeho letiska.

Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari v piatok uviedol, že lietadlá izraelských ozbrojených síl sledujú oblasť bejrútskeho letiska a nedovolia, aby tam pristáli lietadlá, ktoré označil ako „nepriateľské lety so zbraňami“. „Vieme o iránskych transferoch zbraní Hizballáhu a maríme ich,“ povedal Hagari. Irán je spojencom Hizballáhu.

Izrael pokračuje v bombardovaní bašt Hizballáhu v Libanone a oznámil, že zabil vodcu hnutia Hasana Nasralláha. Hizballáh podľa agentúr v sobotu vystrelil ďalšie rakety na sever Izraela. Izrael a Hizballáh proti sebe vedú cezhraničné útoky od vlaňajšieho októbra, v poslednom týždni sa konflikt vyostril.