EÚ pritvrdzuje v boji proti spaľovacím motorom: Nový zákaz má platiť už od roku 2030!

Európska únia zvažuje ďalší ambiciózny krok v oblasti boja proti emisiám. Podľa viacerých zdrojov pripravuje zákaz nákupu áut so spaľovacím motorom pre autopožičovne už od roku 2030, čo je o päť rokov skôr než platí všeobecný termín pre ukončenie predaja týchto áut (2035).

Toto opatrenie by sa malo týkať aj veľkých firemných flotíl a mohlo by ovplyvniť až 60 percent trhu s novými autami. Informujú o tom napríklad weby EVXL, The European Conservative alebo Tech Insights, pričom odkazujú predovšetkým na nemecký Bild, ktorý s touto informáciou prišiel ako prvý.

Európska komisia podľa týchto zdrojov pripravuje návrh nariadenia, ktorý by od roku 2030 zakázal autopožičovniam kupovať autá so spaľovacím motorom. Podobne by sa obmedzenia mohli týkať aj firemných flotíl väčších spoločností. Cieľom je výrazne urýchliť prechod na elektromobilitu.

Zmena sa dotkne napríklad firiem ako Sixt, Europcar či firemných flotíl, ktoré dnes tvoria významnú časť predajov nových vozidiel. Analytici upozorňujú na niekoľko rizík:

vyššie obstarávacie náklady elektromobilov, ktoré sa síce môžu časom kompenzovať nižšími prevádzkovými nákladmi,

potreba budovania vlastnej nabíjacej infraštruktúry, najmä na letiskách a pobočkách,

zložitejšia prevádzka v regiónoch, kde chýba dostatočná sieť nabíjačiek,

tlak na výrobcov áut, aby zvládli masovú produkciu elektromobilov v krátkom čase.

Zástancovia návrhu tvrdia, že práve autopožičovne a firemné flotily sú ideálnym štartovacím bodom pre rozšírenie elektromobility. Sú centralizované, rýchlo obnovujú vozový park a predstavujú významnú časť dopravných emisií. Navyše, zákazníci, ktorí si vyskúšajú elektromobil z požičovne, môžu byť skôr motivovaní kúpiť si ho aj sami.

Návrh už teraz vzbudzuje obavy

Očakáva sa, že návrh bude oficiálne predstavený už toto leto, pričom následne poputuje do Európskeho parlamentu. Aj keď zatiaľ nie sú známe konkrétne technické detaily, návrh už teraz vyvoláva silnú vlnu kritiky. Ozývajú sa nielen kritici Bruselu, ale obavy zaznievajú aj priamo v európskych inštitúciách.

„Človek by si naozaj mohol začať myslieť, že von der Leyenová chce násilím znepriateliť inak dobrý projekt EÚ medzi občanmi,“ uviedol vedúci bruselskej kancelárie nemeckého obchodného združenia Ralph Kamphöner.

Kancelár Friedrich Merz zasa upozornil, že Európa nie je dostatočne pripravená na takúto rýchlu zmenu. Podľa jeho slov nemôžeme ohroziť automobilový priemysel tým, že vsadíme na technológiu, ktorá ešte nie je dostatočne pripravená na exkluzívne využitie.

V rovnakom čase zavádza podobné obmedzenia aj Čína. Napríklad v Pekingu už nie je možné zaradiť do taxislužby nové spaľovacie auto, a mestá ako Šen-čen prešli výlučne na elektrické vozidlá už v roku 2020. Dôvodom je zníženie znečistenia ovzdušia a podpora nových technológií vrátane obojsmerného nabíjania (vozidlo môže v prípade potreby vracať elektrinu späť do siete).

Bruselský plán znie ambiciózne a ekologicky nepochybne správne, no odborníci varujú pred príliš rýchlym tempom a nedostatočnou prípravou trhu. Cieľ, ktorým je zníženie emisií a zelenšia budúcnosť, je síce vítaný, cesta k nemu však musí byť pre firmy aj občanov realistická, dostupná a ekonomicky zvládnuteľná.