EÚ musí urýchlene uzavrieť nové obchodné dohody po zavedení ciel zo strany USA, vyzýva Wadephul

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul dúfa, že Európska únia (EÚ) uzavrie do konca roka dohody o voľnom obchode s latinskoamerickými krajinami a Indiou. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
„To by bol kľúčový predpoklad nielen pre výmenu tovaru a služieb s týmito krajinami. Ukázalo by to tiež, že Európska únia je schopná konať ako geopolitický faktor,“ povedal Wadephul na stretnutí nemeckých veľvyslancov v Berlíne v utorok.
„Preukázanie tejto schopnosti konať nebolo nikdy naliehavejšie ako teraz,“ dodal.
Jeho komentáre prišli v čase, keď EÚ hľadá nové partnerstvá po záplave ciel, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump.
Minulý týždeň Európska komisia požiadala 27 členských štátov EÚ, aby podpísali dve významné, no kontroverzné dohody o voľnom obchode s latinskoamerickými krajinami.
Rokovania EÚ s obchodnou zónou Mercosur (Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj) boli ukončené v decembri po viac ako 25 rokoch. Vznikne tak jedna z najväčších zón voľného obchodu na svete so 700 miliónmi obyvateľov. Dohoda s Mercosurom má za cieľ zvýšiť ročný vývoz z EÚ až o 49 miliónov eur prostredníctvom zníženia ciel na produkty ako automobily, stroje a liečivá. Na oplátku budú môcť tieto štyri juhoamerické krajiny predávať EÚ viac poľnohospodárskych produktov.
Samostatná dohoda s Mexikom predlžuje existujúcu dohodu zameranú na odstránenie mexických dovozných bariér pre poľnohospodárske produkty EÚ a umožňuje bloku dovážať z Mexika viac kritických surovín.