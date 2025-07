EÚ bojuje o výhodnejšiu obchodnú dohodu s USA: Hrozia vyššie clá aj na autá a kovy

Foto: gettyimages.com/rarrarorro

Európska únia (EÚ) sa snaží uzavrieť tento týždeň predbežnú obchodnú dohodu s USA, ktorá by jej umožnila zabezpečiť si clo vo výške 10 % aj po 1. auguste, kým bude rokovať o trvalej dohode. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou sa EÚ snaží o výnimku z ciel pre určité kľúčové produkty vrátane lietadiel, súčiastok lietadiel, ako aj pre vína a liehoviny. V rámci dohody sa v zásade očakáva určitá forma úľavy.

Európska komisia v pondelok (7. 7.) informovala členské štáty o stave rokovaní.

USA zároveň v pondelok oznámili, že tzv. recipročné clá, ktoré mali nadobudnúť platnosť 9. júla, budú odložené minimálne do začiatku augusta. Americký prezident Donald Trump pritom pohrozil EÚ zvýšením ciel takmer na všetok jej vývoz na 50 %, ak nedosiahne dohodu s USA.

Trump zaviedol clá takmer všetkým obchodným partnerom s argumentmi, že chce obnoviť domácu výrobu, musí zaplatiť za zníženie daní a zabrániť iným krajinám, aby zneužívali USA.

EÚ pritom tlačí na USA, aby zaviedli kvóty a výnimky, znížili 25-percentné clá dovoz automobilov a autodielov, ako aj 50-percentné clá na oceľ a hliník, uviedli zdroje, podľa ktorých však prielom v otázke týchto ciel zatiaľ nie je na dohľad.

Podľa zdrojov obe strany diskutujú o tzv. kompenzačnom mechanizme, ktorý by firmám vyrábajúcim autá v USA umožnil vyvážať určité množstvo vozidiel bez ciel. Niektorí predstavitelia sa však obávajú, že by to mohlo viesť k presunu investícií a výroby cez Atlantik. Akákoľvek predbežná dohoda by pravdepodobne bola krátka a nebola by právne záväzná.

Obe strany sa snažia nájsť spoločnú reč aj v oblasti necolných bariér, digitálneho obchodu a hospodárskej bezpečnosti.

Okrem tzv. recipročných ciel a sektorových ciel na automobily a kovy USA pracujú na zavedení ciel aj na ďalšie sektory vrátane farmaceutického priemyslu a polovodičov.

Členské štáty EÚ sú rozdelené v názore na to, do akej miery by mohla byť dohoda, ktorú by blok mal akceptovať, nevyvážená, v prospech USA. Niektoré presadzujú rýchlu dohodu, zatiaľ čo iné chcú, aby EÚ zaviedla protiopatrenia a rokovala z pozície sily.

EÚ schválila clá na americký tovar v hodnote 21 miliárd eur, ktoré možno rýchlo zaviesť v reakcii na Trumpove clá na kovy. Zameriavajú sa na politicky citlivé štáty USA a zahŕňajú produkty, ako sú sójové bôby z Louisiany, odkiaľ pochádza predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson, ako aj poľnohospodárske produkty, hydinu a motocykle.

Európsky blok pripravil tiež dodatočný zoznam ciel na americké produkty v hodnote 95 miliárd eur v reakcii na Trumpove recipročné clá a automobilové clá. Zamerali by sa na priemyselný tovar vrátane lietadiel Boeing, automobilov vyrobených v USA a bourbonu.

EÚ vedie konzultácie s členskými štátmi, aby identifikovala strategické oblasti, v ktorých sa USA spoliehajú na Úniu, ako aj potenciálne opatrenia, ktoré idú nad rámec ciel, ako sú kontroly vývozu a obmedzenia týkajúce sa zmlúv o verejnom obstarávaní.