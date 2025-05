Elektromobilový trh v Európe má nového lídra: Tesla pohorela, prekonali ju aj čínske autá! (zoznam)

ZOZNAM Ilustračné foto: oPeniazoch.sk/generované AI

Tesla už nie je lídrom medzi elektromobilmi v Európe a neumiestnila sa dokonca ani v rebríčku TOP 10. V apríli 2025 ju po prvý raz v histórii predbehla aj čínska značka BYD.

Európsky trh s elektromobilmi zažil v apríli výrazný rast. Predaje batériových a plug-in hybridných vozidiel vzrástli medziročne o 28 a 31 percent, pričom čisto elektrické vozidlá predstavovali až 17 percent trhu. Tento rast však priniesol aj prekvapivú zmenu. Tesla po rokoch dominancie vypadla z prvej desiatky najpredávanejších značiek elektromobilov. Nahradila ju čínska automobilka BYD, ktorá v Európe donedávna ani poriadne nepôsobila.

Podľa analytikov spoločnosti JATO Dynamics bol apríl medzníkom pre európsky automobilový trh. BYD v apríli zaregistrovala 7 231 čisto elektrických áut, čo je medziročný nárast o 169 percent. Tesla zaznamenala 7 165 registrácií, no oproti minulému roku je to 49-percentný pokles . Rozdiel medzi nimi je síce len 66 áut, no symbolika je výrazná – Tesla už nie je ani v TOP 10.

Najväčším víťazom je zatiaľ Volkswagen, ktorý s 23 514 predanými elektromobilmi posilnil svoju pozíciu lídra (medziročne +61 percent). Nasledujú BMW (14 867), Škoda (13 595), Audi (11 958) a Renault (10 328). Z rastu sa netešili len BYD a Volkswagen, ale takmer všetky značky v TOP 10 zaznamenali nárast.

Najpredávanejším elektromobilom v Európe bol v apríli Škoda Elroq, nasledovaný modelmi Volkswagen ID.3, ID.7 a ID.4. Novinka Kia EV3 sa tiež zaradila do prvej desiatky. Tesla Model Y klesla až na 9. miesto, zatiaľ čo Model 3 sa objavil len na 24. priečke.

BYD v Európe expanduje aj napriek clám

Pre mnohých je prekvapením, že čínsky BYD dosiahol takýto úspech aj napriek tomu, že Európska únia začiatkom roka 2025 zaviedla vyššie clá na elektromobily vyrobené v Číne. BYD reagoval strategicky a rozšíril svoj modelový rad o plug-in hybridy, na ktoré sa clá zatiaľ nevzťahujú. Predaje čínskych plug-in hybridov v Európe vzrástli medziročne o neuveriteľných 546 percent, z 1 493 kusov v apríli 2024 na 9 649 kusov v apríli 2025.

Vďaka tomu čínske značky ovládli takmer 10 percent plug-in hybridného trhu v EÚ, pričom BYD už predáva viac áut než Fiat, Dacia či Seat v niektorých veľkých krajinách ako Francúzsko, Španielsko či Taliansko.

Tesla síce v apríli zaznamenala pokles, no jej šéf Elon Musk stále verí vo výrazné oživenie dopytu. Podľa analytikov stojí za poklesom Tesly kombinácia viacerých faktorov: oneskorené inovácie, slabá reakcia na európsku konkurenciu, ale aj nevypočítateľné vystupovanie Elona Muska, ktoré mohlo niektorých zákazníkov odradiť.

Naopak, BYD a iné značky stavili na širokú ponuku, lokálne prispôsobené modely a agresívnu cenovú politiku. Ak bude BYD pokračovať v expanzii a spustí plánovanú výrobu v Maďarsku, rozdiely medzi značkami sa môžu ešte výraznejšie prehĺbiť.