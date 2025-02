Električky a autobusy v Prahe nebudú mať reklamu na alkohol či erotiku

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Lakeblog

Električky alebo autobusy v Prahe na sebe nebudú môcť mať reklamu na návykové látky, erotické služby, náboženskú tematiku alebo na násilie či čokoľvek s vulgárnou formou. Schválili to v pondelok pražskí radní ako súčasť štandardov kvality Pražskej integrovanej dopravy (PID). Normy kvality PID sú dokumenty, ktoré si kladú za cieľ zvýšenie kvality poskytovanej služby a atraktivity verejnej dopravy.

„Po novom nebude možné polepiť električku alebo autobus reklamou na alkoholické nápoje či akékoľvek erotické služby, ktoré sa teraz vydávajú napríklad za kabaret. Tiež nebude možné propagovať náboženskú tematiku. Na vozidlá MHD takáto reklama jednoducho nepatrí,“ povedal po rokovaní primátorov námestník Zdeněk Hríb (Piráti).

Podľa štandardov kvality PID tak reklama teraz nesmie priamo, teda textom, symbolom či obrazom, ani nepriamo, napríklad odkazom na webové stránky, propagovať či akokoľvek podporovať návykové látky vrátane alkoholu, extrémizmus, násilie alebo náboženskú tematiku. Reklama tiež nesmie mať erotický podtext alebo propagovať erotické služby a nesmie mať vulgárnu, pohoršujúcu a spoločensky neprijateľnú súčasť alebo formu.

Radní tak rozšírili doterajšie pravidlá, ktorými doteraz bola zakázaná na vozidlách verejnej dopravy napríklad reklama propagujúca užívanie individuálnej automobilovej dopravy alebo taká, ktorá by inak poškodzovala verejnú dopravu.

Cestujúci by mal maximálne vnímať, že využíva systém PID, čo by mu malo prinášať pocit istoty, píše sa v schválenom dokumente. Prvé normy kvality PID pre autobusovú prevádzku boli schválené v roku 2018 a do platnosti vstúpili v roku 2020. V roku 2022 boli schválené aj štandardy kvality pre električky. V blízkej dobe majú vyjsť podľa zástupcov mesta obdobné nariadenia pre metro a rozpracované sú tiež pre trolejbusy, pre ktoré budú hotové asi v ďalších mesiacoch.