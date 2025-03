Električka by mohla byť na novej trati v Petržalke spustená koncom mája, uviedol ValloElektričkaElektrička by mohla byť na novej trati v Petržalke spustená koncom mája, uviedol Vallo

Matúš Vallo. Foto: TASR/Jakub Kotian

Električka v bratislavskej Petržalke by mohla byť na novej trati spustená do prevádzky koncom mája. Predpokladá to hlavné mesto. Závisieť to však bude od povoľovacích procesov a vydania licencie na prevádzku novej električkovej trate. Informuje o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.

„V závislosti od povoľovacích procesov a vydania licencie na prevádzku novej trate počítame s tým, že električka bude do plnej prevádzky spustená koncom mája,“ konštatuje Vallo. Pozdĺž novej električkovej trate pokračuje asfaltovanie všetkých chodníkov a cyklochodníkov, rovnako tak všetkých ciest a križovatiek, ktoré pre výstavbu trate bolo potrebné prekladať. Stavebný ruch pozdĺž trate by mal podľa primátora postupe „utíchnuť“ v priebehu apríla. Práce následne presunú na inštaláciu prístreškov MHD i terénne úpravy, aby v okolí trate postupne pribúdala zeleň.

Posledným cestným úsekom, ktorý bude v rámci projektu realizovaný aj po samotnom spustení električky, bude úsek Kutlíkovej ulice. „Náročnosť je daná stavbou dvoch nových mostov cez Chorvátske rameno, a kde aj dnes prebiehajú najintenzívnejšie stavebné práce,“ podotýka Vallo. Tento úsek by mal byť dokončený do konca augusta.

S výstavbou trate v úseku Jungmannova – Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Stavba podľa magistrátu od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. O zintenzívnení prác mesto so zhotoviteľom viackrát rokovalo.

Prvá skúšobná električka prešla po trati vlani v decembri, a to po viac ako troch rokoch od začiatku výstavby. Hlavné mesto viackrát deklarovalo, že robí všetko preto, aby bola električka do prevádzky spustená na jar. Projekt petržalskej električkovej radiály by mal byť úplne dokončený do 15. augusta. Vyplýva to z rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja ako špeciálneho stavebného úradu pre mestské dráhy, ktorým povolil zmenu stavby pred dokončením. Stavebníkovi, ktorým je hlavné mesto, predĺžil na jeho žiadosť lehotu na dokončenie stavby. Projekt je financovaný z eurofondov.