Dve pobočky Slovenskej pošty v Bratislave sa dočasne zatvoria: Zásielky nedoručia ani doručovatelia v okolí

Slovenská pošta v utorok, v súvislosti so zneškodňovaním munície z druhej svetovej vojny, dočasne uzatvorí dve pobočky, a to v obchodnom centre na Pribinovej ulici (Bratislava 18) a na Stanici Nivy (Bratislava 24). TASR o tom informoval Michal Petro zo Slovenskej pošty.
Klientom pošta odporúča využiť služby najbližších otvorených pôšt v iných častiach Bratislavy.
Zároveň podotýka, že ani poštoví doručovatelia nebudú doručovať zásielky na uliciach, ktoré sú zahrnuté do bezpečnostného perimetra, teda Mlynské nivy, Košická, Landererova, Pribinova, Dostojevského rad a Karadžičova.