Dve pobočky Slovenskej pošty v Bratislave sa dočasne zatvoria: Zásielky nedoručia ani doručovatelia v okolí

Foto: TASR
Foto: TASR
autor logo


TASR

Slovenská pošta v utorok, v súvislosti so zneškodňovaním munície z druhej svetovej vojny, dočasne uzatvorí dve pobočky, a to v obchodnom centre na Pribinovej ulici (Bratislava 18) a na Stanici Nivy (Bratislava 24). TASR o tom informoval Michal Petro zo Slovenskej pošty.

Klientom pošta odporúča využiť služby najbližších otvorených pôšt v iných častiach Bratislavy.

Trendujúce články

Zároveň podotýka, že ani poštoví doručovatelia nebudú doručovať zásielky na uliciach, ktoré sú zahrnuté do bezpečnostného perimetra, teda Mlynské nivy, Košická, Landererova, Pribinova, Dostojevského rad a Karadžičova.

Viac o téme: Bratislava , doručovanie zásielok , druhá svetová vojna , Mlynské nivy , munícia , poštové služby , Slovenská pošta

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy