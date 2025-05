Dron s pizzou nad hlavami: Doručovanie ako zo sci-fi môže byť podľa Ráža čoskoro realitou aj u nás!

Doručovanie listov či zásielok na Slovensku by sa mohlo radikálne zmeniť. Do praxe by sa totiž mohla postupne dostať autonómna doprava, ktorá by doručovala zásielky bez ľudskej obsluhy. Priamo k dverám by tak balíky mohlo priniesť robotické vozidlo alebo dron. To, ako ďaleko sme od tejto budúcnosti a čo všetko tomu ešte stojí v ceste, prezradil minister dopravy Jozef Ráž.

Už o pár rokov vám balík z eshopu môže doručiť auto bez vodiča a teplú pizzu vám priamo do rúk prinesie dron. Aj takto nejako by mohla podľa ministra dopravy Jozefa Ráža vyzerať budúcnosť doručovania na Slovensku. A nemala by to pritom byť veľmi vzdialená budúcnosť, práve naopak.

Vo svete je už podľa ministra dopravy veľa príkladov takéhoto doručovania a Slovensko v žiadnom prípade nechce podľa jeho slov zostať pozadu. Rezort dopravy sa preto spojil aj so Slovenskou poštou či Slovenskou akadémiou vied s cieľom vytvoriť platformu, ktorá sa bude venovať práve budúcnosti doručovania. „Na platforme Elevate chceme preskúmať, ako v podstate v našich podmienkach, myslím legislatívnych a iných, dokážeme zrealizovať autonómne doručovanie a aké sú vlastne legislatívne prekážky, čo všetko musíme upraviť, prispôsobiť, aby sme to reálne vedeli u nás jedného dňa spustiť,“ priblížil v zverejnenom videu Ráž.

Prvé kroky v tomto smere už robí Slovenská pošta aj v praxi. V centre Bratislavy bude testovať autonómne autíčko, ktoré by malo doručovať poštu hlavnému mestu bez ľudskej obsluhy. Podľa ministra dopravy to budú reálne listy či balíky, ktoré sa budú doručovať. Autonómne auto bude mať šesť samostatných boxov a dokáže previezť až 150 kilogramový náklad.

Ako doručuje zásielky nové autonómne autíčko Slovenskej pošty, si môžete pozrieť v galérii:

Zobraziť galériu (7) Autonómne vozidlo na doručovanie zásielok, ktoré bude v centre Bratislavy testovať Slovenská pošta. Foto: TASR

Ďalšia časť nového projektu by sa mala venovať aj napríklad doručovaniu zásielok dronmi. Tie by podľa Jozefa Ráža mohli by napríklad využité v odľahlejších miestach či pre záchranné zložky. „Obrovský obchodný potenciál vidíme napríklad v doručovaní jedla, ako to už napríklad v Číne testujú. S dronmi by sa dalo robiť oveľa rýchlejšie a efektívnejšie ako s autami. A preto som rád, že Slovenská pošta išla do tejto iniciatívy a dúfam, že sa uplatní v tomto smere,“ hovorí Ráž.

Takéto pomerne radikálne zmeny v doručovaní by sa pritom časom dotkli aj samotnej Slovenskej pošty. Aj keď to nebude zo dňa na deň, aj pošta sa musí podľa ministra dopravy transformovať. Už dnes má totiž napríklad problém s hľadaním zamestnancov. Model fungovania pošty sa pritom rýchlo mení a v súčasnosti je už oveľa väčší dôraz na doručovanie zásielok či balíkov ako listov. „Ak nezačneme optimalizovať, tak tá pošta nám za chvíľku skrachuje. Ak nezachytíme nové trendy, budeme zaostávať. Záujem o prácu poštára klesá a jednoducho sa musíme prispôsobiť,“ tvrdí Jozef Ráž. S prechodom na digitalizáciu však podľa ministra dopravy vznikne aj množstvo nových pracovných pozícií, pretože aj nové systémy musí niekto riadiť a dohliadať na ne.

A kedy by sme sa mohli týchto noviniek v doručovaní dočkať v praxi? Ako avizuje minister dopravy, nemala by to byť až tak vzdialená budúcnosť. Prvé kroky by mali prísť už do konca tohto roka. Dovtedy by mala byť hotová záverečná správa z nového projektu, ktorá by mala priniesť odporúčania pre potrebné zmeny zákonov. Okrem odpovedí na nové výzvy by však podľa Jozefa Ráža mala priniesť aj tie „správne otázky“, ako ďalej pokračovať.